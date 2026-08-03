Повірка лічильників: коли та як проводити, щоб не переплачувати гроші

Лічильник / © pixabay.com

Реклама

В Україні оновили правила перевірки лічильників води, газу та електроенергії.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Реклама

Як часто потрібно перевіряти лічильники

електролічильники — один раз на 4 роки

газові лічильники класу точності 1,0 — кожні 2 роки

газові лічильники класу точності 1,5 — один раз на 8 років

Хто платить за повірку

Для побутових споживачів ця процедура є безкоштовною. Усі витрати бере на себе оператор газорозподільної мережі або постачальник послуг.

Реклама

До повірки входять:

демонтаж лічильника

транспортування до лабораторії

перевірка та діагностика

встановлення приладу після перевірки

повторне опломбування

Споживачам радять самостійно контролювати строки повірки, перевіряючи інформацію у технічному паспорті приладу.

Як нараховуватимуть плату під час перевірки

Поки лічильник перебуває на повірці, оператор може встановити тимчасовий прилад із резервного фонду. Якщо такої можливості немає, оплату розраховуватимуть за середнім обсягом споживання за аналогічний період минулого року — залежно від сезону. Для нових споживачів, які користуються послугами менш ніж шість місяців, розрахунок здійснюють на підставі фактичного періоду користування.

Що робити, якщо лічильник несправний

Після демонтажу оператор має не більше двох місяців, щоб повернути або замінити прилад. Якщо лічильник належить постачальнику, компанія зобов’язана власним коштом встановити новий. Якщо ж прилад є власністю споживача і після перевірки виявиться несправним, його безкоштовно відремонтують або, якщо ремонт неможливий, замінять аналогічним.

Реклама

Новий лічильник мають встановити протягом 15 робочих днів, але загальний строк від моменту демонтажу не повинен перевищувати двох місяців. Якщо строк повірки газового лічильника припадає на опалювальний сезон, проведення процедури можуть відкласти.

Раніше повідомлялося, що українці можуть зменшити витрати на електроенергію, використовуючи пільгові умови та правильно плануючи споживання.

Зазанчимо також, що у серпні українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт·год. Тобто підвищення розцінок не буде.

Новини партнерів