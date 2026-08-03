Лілія Ребрик у купальнику звабливо повигиналася на тлі хвиль і зачарувала фігурою

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик продовжує насолоджуватися довгоочікуваною сімейною відпусткою за кордоном.

Вже майже тиждень знаменитість проводить час біля моря разом із чоловіком Андрієм Диким та трьома доньками. Родина купається, засмагає та влаштовує спільні прогулянки узбережжям. А цього разу Лілія вирішила потішити шанувальників ефектною пляжною фотосесією.

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Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

У своєму Instagram акторка опублікувала серію світлин, зроблених просто на березі моря. Перед камерою Ребрик позувала у чорному купальнику, лежачи на теплому піску та граційно вигинаючись на тлі хвиль. Зірка не приховувала гарного настрою й щасливо усміхалася, насолоджуючись сонячним днем і відпочинком.

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Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лаконічно кадри телеведуча підписала словами: «Морський дрес-код».

Шанувальники одразу ж засипали знаменитість компліментами. У коментарях вони відзначили її чудову фізичну форму, природну красу та елегантність.

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До слова, нещодавно Лілія Ребрик разом із чоловіком і трьома доньками вирушила у літню відпустку за кордон. Родина поки що не розкриває, яку саме країну обрала для відпочинку, але активно ділиться яскравими моментами біля моря.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка виїхала за кордон з чотирма дітьми. Інна показала, як вони вітали названого сина Марселя з п’ятиріччям на Балі.

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