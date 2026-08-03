Окупанти скинули КАБи на багатоповерхівку - пів будинку обвалилося (фото)

Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

Російські окупанти сьогодні, 3 серпня, КАБами атакували житловий будинок у Херсоні.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

Реклама

«Сьогодні окупанти скинули 2 керовані авіабомби на багатоповерхівку в Дніпровському районі. За попередньою інформацією, потерпілих немає», — зазначив він.

Реклама

Атака по Херсону / © Ярослав Шанько

Наслідки атаки / © Ярослав Шанько

Ситуація на Херсонщині — що відомо

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували низка населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили музеї, церкву, магазини, заклад харчування, перукарню, автозаправну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють місто з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Реклама

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

Нагадаємо, у Київському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Крім того, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа, є загиблі та поранені.

Новини партнерів