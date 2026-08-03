Атака РФ на Київ 1 серпня: дорогою до укриття загинули мати та її донька

1 серпня у Києві загинули мама й 18-річна донька Рожнятівські

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Під час нічної ракетної атаки Росії на Київ 1 серпня 2026 року загинули Олена Рожнятівська та її 18-річна донька Катерина. Трагедія сталася тоді, коли жінки намагалися добігти до укриття.

Про це повідомили на Facebook-сторінці «Робота в Сільпо».

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У повідомленні йдеться, що обидві жінки були працівницями компанії «Сільпо». Олена обіймала посаду менеджерки проєктів у відділі мерчандайзингу Операційного офісу. Її донька Катерина працювала продавчинею-консультанткою у відділі свіжих продуктів у магазині.

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Атака по Києву 1 серпня — що відомо

У ніч проти п’ятниці, 1 серпня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Печерському та інших районах. Щонайменше дев’ятеро людей загинули, ще 33 — поранені.

Серед загиблих у Києві — патрульний поліцейський Єгор Терехін, йому було всього 22 роки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протиповітряна оборона збила лише одну балістичну ракету із 27 через відсутність ракет до систем ППО Patriot.

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