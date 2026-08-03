Росія викрала 1,6 мільйона українських дітей: шокувальні дані Save Ukraine

Викрадення українських дітей

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За роки війни проти України Російська Федерація зробила жертвами примусового викрадення та психологічної обробки орієнтовно 1,6 мільйона українських дітей. Ідеться про неповнолітніх, які опинилися на тимчасово окупованих територіях від 2014 року.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила керівниця юридичного напрямку благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко.

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За словами правозахисниці, під час підрахунку збитків та кількості постраждалих від дій країни-агресорки необхідно враховувати не лише випадки депортації після початку повномасштабного вторгнення, а й увесь період окупації українських регіонів.

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«Ми говоримо про дітей, які були викрадені ще від 2014 року. Ми говоримо про все дитяче населення Криму. Ми говоримо про все дитяче населення тих частин Донецької та Луганської областей, які були окуповані також 2014 року», — наголосила Харченко.

Представниця Save Ukraine підкреслила, що йдеться як про фізичне переміщення та викрадення дітей, так і про систематичний психологічний тиск, знищення української ідентичності та насильницьку інтеграцію неповнолітніх у російський освітній та пропагандистський простір.

Нагадаємо, у серпні минулого року Білий дім повідомив, що Меланія Трамп написала Путіну листа з проханням припинити війну заради дітей, які постраждали від моменту початку вторгнення в лютому 2022 року.

Потім у жовтні перша леді США розповіла, що спілкувалася з Путіним і переконала його возз’єднати вісьмох українських дітей з їхніми сім’ями. У наступні місяці було звільнено ще кілька дітей.

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