Знайшли тіло легендарного альпініста: рекордсмен Пурджа загинув під лавиною в Пакистані

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У Пакистані рятувальники виявили тіло всесвітньо відомого непальського альпініста Нірмала «Німсдая» Пурджі, який загинув під час сходження на вершину Броуд-Пік. Він був серед десяти учасників експедиції, яких 30 липня накрила потужна лавина.

Про це повідомляє Lad Bible.

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Що відомо про трагедію

43-річний Пурджа разом із групою альпіністів підіймався на Броуд-Пік — 12-ту за висотою гору світу (8051 м), коли сталася трагедія. Після сходження лавини всі десятеро вважалися зниклими безвісти. Відтоді рятувальники поступово знаходять тіла загиблих, серед яких і Нірмал Пурджа.

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За даними GPS-годинника альпініста, вранці 30 липня група залишила другий табір і продовжила підйом. О 5:33 за місцевим часом пристрій зафіксував висоту понад 6,1 км, а близько 9:00 — вже майже 6,6 км. Приблизно через пів години трекери Пурджі та ще одного учасника раптово показали місцеперебування майже на 600 метрів нижче останньої зафіксованої точки, що, ймовірно, свідчить про сходження лавини.

Ще до початку експедиції Пурджа зізнавався, що сходження на Броуд-Пік не входило до його початкових планів. За його словами, він вирішив скористатися можливістю, щоб наблизитися до історичного досягнення — стати першою людиною, яка двічі підкорила всі 14 восьмитисячників світу без використання додаткового кисню.

Про загибель альпініста повідомив його старший брат Камал Пурджа.

«З важким серцем повідомляю, що мій молодший брат Нірмал „Німсдай“ Пурджа та інші альпіністи більше не з нами. Хоча наші серця розбиті, ми неймовірно пишаємося тобою. Твоя спадщина житиме вічно», — написав він.

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Хто такий Нірмал Пурджа

Нірмал Пурджа був одним із найвідоміших висотних альпіністів сучасності. До спортивної кар’єри він 16 років служив у британській армії, зокрема десять років — у підрозділах спеціального призначення. Він став першим гуркхою, який пройшов відбір до елітного підрозділу Special Boat Service (SBS).

Світову славу Пурджі принесло рекордне сходження на всі 14 восьмитисячників Землі лише за шість місяців і шість днів. Це досягнення стало основою документального фільму «14 Peaks: Nothing Is Impossible», який вийшов на Netflix.

Разом із Пурджею у складі експедиції перебували п’ятеро непальських альпіністів — Пур Бахадур Гурунг, Кілі Пемба Шерпа, Німа Шерпа, Наванг Тхінду Шерпа та Джялу Шерпа. Також до групи входили Надіра Ахмед Абдулла Аль-Харті з Оману, Сохайл Сакхі з Пакистану, Меллорі Гайс зі США, Ван Чжун із Китаю та ще один альпініст, ім’я якого не розголошується.

Раніше пакистанська влада повідомила, що рятувальники вже знайшли тіла Меллорі Гайс, Надіри Аль-Харті та Пур Бахадура Гурунга.

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Пакистані під час сходження на Броуд-Пік загинув легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа — рекордсмен, який першим підкорив усі 14 восьмитисячників світу менш ніж за сім місяців. Лавина накрила міжнародну групу з десяти альпіністів, вижити нікому не вдалося. Пурджа прославився не лише рекордами, а й рятувальними операціями у високогір’ї та документальним фільмом Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible». Перед фатальним сходженням він прагнув стати першою людиною, яка двічі підкорила всі 14 восьмитисячників без використання додаткового кисню.

Як ми повідомляли, у провінції Больцано на півночі Італії зійшла лавина, яка накрила групу лижників. Загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали травми, троє з них перебувають у тяжкому стані. На момент сходження лавини на схилі перебували близько 25 лижників, однак більшість уникнула серйозних наслідків. До рятувальної операції залучили гелікоптери, альпійських рятувальників, кінологів та екстрені служби.

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