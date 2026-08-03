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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3185
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк приїхала з нареченим-військовим до рідного міста та підстригла однорічного сина

Ведуча поділилася новими сімейними фото з Хмельницького.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Леся Нікітюк з сином

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала рідкісні сімейні кадри з нареченим-військовим Дмитром Бабчуком та їхнім однорічним сином Оскаром.

Зіркова родина зараз проводить час у рідному для ведучої Хмельницькому, куди Леся часто приїжджає до батьківського дому. Цього разу подружжя вирішило зробити для маленького Оскара особливу подію — відвести його на стрижку.

У своєму фотоблогу Нікітюк показала, як сина стригли в одному з барбершопів міста. Під час процедури хлопчик сидів на руках у тата, який допомагав майстрам, аби малюк почувався спокійніше. Водночас Леся традиційно не показала обличчя сина, залишивши його поза кадром.

Наречений і син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений і син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Втім, ведуча не приховувала, що їй було трохи шкода прощатися з кучерями хлопчика, які він успадкував від тата-військового. Ба більше, деякі пасма Леся навіть вирішила зберегти на згадку.

«Постригли нашого хлопчика. А я взяла і позбирала ті кучеряшки в серветочку, завернула й берегтиму. Тепер в сім'ї лише одні кучері», — пожартувала Нікітюк, натякнувши, що кучеряве волосся тепер залишилося лише у Дмитра Бабчука.

Зазначимо, Леся Нікітюк виховує сина разом із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара заручилася на початку 2025 року, а вже влітку того ж року вперше стала батьками. Наречений телеведучої молодший за неї на дев'ять років.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
3185
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