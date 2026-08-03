Сильні вибухи, чорний дим і загибла: Росія масовано атакувала обласний центр України (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Напередодні росіяни запустили по Запоріжжю керовані авіаційні бомби (КАБ). Два ворожі літаки інтенсивно бомбардували обласний центр. Смертоносне залізяччя поцілило по приватному сектору та житлових масивах у самому центрі міста — одна загибла людина, 31 поранена, десятки потрощених багатоповерхівок та приватних будинків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Одна російська авіабомба миттєво перетворила одразу три приватні обійстя на суцільні руїни. Цей жорстокий удар забрав життя однієї запоріжанки.

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З побитого будинку тіло 71-річної пенсіонерки виносять волонтери та рятувальники ДСНС. Першими після падіння КАБів на допомогу кинулися сусіди. Чоловіка загиблої жінки вдалося врятувати з-під уламків.

Олександр, постраждалий: «Почув сильний вибух, почув, як шибки летять. Вийшов на вулицю, побачив чорний дим і одразу побіг сюди... Потім люди почали збиратися і вже виявили, що тут під завалами перебуває жінка».

Ще одну постраждалу із сусіднього розтрощеного будинку також вдалося витягти з-під завалів та оперативно передати медикам.

На цій вулиці російська бомба повністю зруйнувала три будинки, ще з десяток пошкоджено потужною ударною хвилею та уламками. Пан Олександр мешкає за сотню метрів звідси. Каже, війна 2022 року вже відібрала у нього власну оселю, а тепер руйнує життя родини й в евакуації.

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Олександр Дмитрович, переселенець із Гуляйполя: «У гуртожитку ховалися всі у коридорі... Страх і жах! Я ж сам із Гуляйполя, у нас у Гуляйполі таке саме коїться. І тут знову на мирних людей! Нічого ж військового немає — навіщо вони на мирних людей кидають? У мене взагалі в голові це не вкладається».

Атака на середмістя Запоріжжя

Ця авіаатака виявилася не останньою. Коли знімальна група ТСН поверталася з Шевченківського району, окупанти почали скидати авіабомби вже на середмістя.

Одна з бомб влучила просто між багатоповерхівок. Миттєво на місці спалахнули припарковані у дворі автівки, загорівся балкон на першому поверсі. З понівечених квартир закривавлених людей вивозили рятувальники та волонтери.

Поблизу немає жодних військових обʼєктів, проте ці цивільні вулиці вже не вперше потерпають від російських обстрілів. Рятувати друга одразу прибіг пан Олександр. Напередодні, каже він, його товариш — мешканець цієї багатоповерхівки — розповідав, як потроху відновлює квартиру після попереднього обстрілу.

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Олександр Мироненко, запоріжанин: «Їм тільки привезли після першого прильоту вікна. Каже: "Будемо ставити нові вікна". Я кажу: "Вони, ці падлюки, щось не досягли своєї мети, ще очікуються прильоти". От я коли почув вибух, одразу прибіг до друзів допомогти. Вивели дідусів, слава Богу, загиблих не бачу».

Внаслідок ворожих атак допомога медиків знадобилася понад три десятки людей. Двоє осіб перебувають у важкому стані, наразі за їхні життя борються лікарі.

На місцях влучань безперервно працюють комунальні служби, які потроху приводять території до ладу.

Наслідки атаки на Марганець

У Марганці на Дніпропетровщині поліцейським довелось самим надавати допомогу та відвозити до лікарні жінку, бо на місці прильоту не було зв’язку. Ворог поцілив по місцевій заправці FPV-дроном. Спалахнула пожежа. Коли на місце прибули екстрені служби, окупанти вдарили вдруге. Поранень зазнали двоє жінок. Правоохоронці надали їм домедичну допомогу, втім, одна з потерпілих була у дуже тяжкому стані: з пораненням голови та іншими травмами.

Через відсутність зв'язку викликати швидку було неможливо. Тож, аби не зволікати, поліцейські перенесли потерпілу до своєї автівки і доправили до лікарні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 71-річну жінку НЕ ЗМОГЛИ ВРЯТУВАЛИ! Пекельні кадри із ЗАПОРІЖЖЯ! КАБи ПОТРОЩИЛИ ВУЛИЦЮ!

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