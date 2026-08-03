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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У туристичній країні у розпал сезону стався потужний землетрус

Повідомлення про жертв чи пошкодження майна внаслідок підземних поштовхів у Єгипті не надходили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Єгипет сколихнув землетрус

Єгипет сколихнув землетрус / © Associated Press

У Єгипті стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи якого відчули жителі кількох країн Близького Сходу.

Про це повідомляє The Independent.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 38 кілометрів на північ від міста Суец. Наразі інформації про загиблих, постраждалих або значні руйнування не надходило.

Поштовхи відчули жителі Ізраїлю, Сектора Гази, Йорданії та Лівану, які повідомляли про тремтіння землі. У відповідь на землетрус Єгипетський Червоний Півмісяць активував план екстреного реагування в постраждалих губернаторствах.

Місцевих жителів закликали не заходити до будівель із можливими конструктивними пошкодженнями та стежити за офіційними повідомленнями, поки фахівці оцінюють наслідки стихії.

Нагадаємо, в Італії стався найпотужніший землетрус за понад 40 років, є десятки постраждалих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
509
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