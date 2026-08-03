У туристичній країні у розпал сезону стався потужний землетрус

Єгипет сколихнув землетрус / © Associated Press

Реклама

У Єгипті стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи якого відчули жителі кількох країн Близького Сходу.

Про це повідомляє The Independent.

Реклама

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 38 кілометрів на північ від міста Суец. Наразі інформації про загиблих, постраждалих або значні руйнування не надходило.

Реклама

Поштовхи відчули жителі Ізраїлю, Сектора Гази, Йорданії та Лівану, які повідомляли про тремтіння землі. У відповідь на землетрус Єгипетський Червоний Півмісяць активував план екстреного реагування в постраждалих губернаторствах.

Місцевих жителів закликали не заходити до будівель із можливими конструктивними пошкодженнями та стежити за офіційними повідомленнями, поки фахівці оцінюють наслідки стихії.

Нагадаємо, в Італії стався найпотужніший землетрус за понад 40 років, є десятки постраждалих.

Реклама

Новини партнерів