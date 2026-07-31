Сюжет фільму-катастрофи: вчені заявили про загрозу подвійного мегаземлетрусу

Наслідки землетрусу / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Американські вчені виявили докази можливої ланцюгової реакції катастрофічних землетрусів на Західному узбережжі США, яка загрожує мільйонам людей. Жахливий сценарій охоплює територію від Північної Каліфорнії до Вашингтона (зона Каскадія), та сумнозвісний каліфорнійський розлом Сан-Андреас. Наслідки такого удару стихії будуть руйнівними для кількох штатів одночасно.

Про це пише Daily Mail.

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Докази на дні океану

Дослідники ретельно вивчили шари осадових порід, зібрані з дна каньйону Нойо поблизу Форт-Брегга в Північній Каліфорнії. Ці відкладення утворилися через масштабні підводні зсуви, спровоковані надзвичайно потужними підземними поштовхами протягом останніх трьох тисяч років.

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Експерти звернули увагу на те, що багато осадових шарів з’являлися незвичними парами і датувалися приблизно одним і тим самим періодом. Це дало змогу припустити, що два великі землетруси могли статися один за одним із дуже коротким інтервалом у часі.

Геологи дійшли висновку, що мегаземлетрус у зоні Каскадія спочатку струснув морське дно біля Сан-Андреаса, утворивши перший осад. Другий, набагато грубіший шар, ймовірно, сформувався, коли вже сам розлом розірвався через лічені хвилини або години після першого удару.

Масштаби ймовірної катастрофи

Геологічна служба США оцінює ймовірність землетрусу магнітудою 9 балів у зоні Каскадія в найближчі 50 років на рівні 10-15%. Поштовхи такої сили спричинять колапс будівель, руйнування мостів та нищівні цунамі в низинних прибережних громадах Сіетла і Портленда.

Якщо невдовзі після цього розірветься Сан-Андреас, жителі Сан-Франциско та інших районів Каліфорнії зіткнуться з другою хвилею катастрофічних руйнувань, масштабними пожежами і відключеннями світла. Такий розвиток подій повністю виснажить рятувальні служби по всьому Західному узбережжю, залишивши їх без можливості надати допомогу всім постраждалим одночасно.

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Заяви вчених та геологічні сюрпризи

Західний край США розташований на складній системі тектонічних плит, які постійно взаємодіють між собою. Зразки керна, зібрані з океанічного дна, містили стародавні шари, у яких важчі зерна зазвичай осідають першими, а дрібніші частинки залишаються нагорі.

Проте палеосейсмолог з Університету штату Орегон та провідний автор дослідження Кріс Голдфінгер помітив дивну двошарову структуру цих відкладень, яка перевернула уявлення про сейсмічну активність регіону.

«Були ці великі, товсті, піщані подвійні події, де спочатку йшов дрібнозернистий елемент, а зверху на ньому була дуже грубозерниста піщана одиниця, і ми просто чухали потилиці від здивування. Важко перебільшити, яким жахливим був би землетрус магнітудою 9 балів на Тихоокеанському Північному Заході, тому ймовірність того, що за ним послідує ще один удар у Сан-Андреасі, нагадує сюжет фільму-катастрофи», — розповів Кріс Голдфінгер.

Нагадаємо, у Тихому океані прокинулося «вогняне кільце». Надпотужні підземні поштовхи сколихнули узбережжя Латинської Америки, спровокувавши масову паніку, виття сирен і термінове попередження про загрозу нищівного цунамі для понад мільйона місцевих жителів.

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