Яке свято 1 серпня 2026 року / © ТСН

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1 серпня 2026 року — субота. 1619-й день війни в Україні.

Яке свято 1 серпня

1 серпня віряни святкують День пам’яті святих сімох мучеників Макавеїв / © unsplash.com

1 серпня віряни святкують День пам’яті святих сімох мучеників Макавеїв. Це брати Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім і Маркел, а також їхня мати Соломонія та вчитель Єлеазар. Вони жили у II столітті до н. е. за часів сирійського царя Антіоха IV Епіфана. Цар наказав усім юдеям зректися своєї віри та порушити Божий закон, зокрема їсти заборонене м’ясо. Брати разом із матір’ю відмовилися це зробити, незважаючи на жорстокі тортури. Один за одним вони прийняли мученицьку смерть, залишившись вірними Богові. Їхня мати Соломонія мужньо підтримувала синів і після їхньої смерті також померла.

1 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків / © pexels.com

1 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків. Припадає на перший вихідний серпня. Це свято присвячене близнюкам у всьому світі та покликане підкреслити їхній особливий зв’язок, а також привернути увагу до унікальності кожної людини, навіть якщо вона має майже ідентичну зовнішність. Історія свята пов’язана з американським містом Твінсбург (штат Огайо), де з 1976 року щорічно проводять один із найбільших у світі фестивалів близнюків. На нього з’їжджаються тисячі пар однояйцевих і різнояйцевих близнюків із різних країн, щоб поспілкуватися, взяти участь у конкурсах, фотосесіях, парадах і благодійних заходах.

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1 серпня Міжнародний день алопеції / © pexels.com

Також 1 серпня Міжнародний день алопеції. Припадає на першу суботу серпня. Його мета — підвищити обізнаність про алопецію, підтримати людей, які живуть із цим станом, і допомогти подолати стереотипи, пов’язані з втратою волосся. Алопеція — це стан, що призводить до часткового або повного випадіння волосся на голові чи інших ділянках тіла. Причини можуть бути різними: аутоімунні порушення, спадковість, гормональні зміни, стрес, деякі захворювання або лікування. Однією з найвідоміших форм є алопеція ареата, коли імунна система помилково атакує волосяні фолікули.

1 серпня Міжнародний день блюзової музики / © pexels.com

А ще 1 серпня Міжнародний день блюзової музики. Свято об’єднує музикантів, шанувальників і культурні спільноти по всьому світу, щоб вшанувати блюз — жанр, який став основою для розвитку джазу, рок-н-ролу, соулу та сучасної популярної музики. Блюз виник наприкінці XIX століття на півдні США серед афроамериканських громад. Його витоки — у народних піснях, духовних гімнах і робочих наспівах. Спочатку блюз був способом передати переживання, надії, смуток і життєві історії, а згодом перетворився на один із найвпливовіших музичних жанрів у світі.

1 серпня святкують Міжнародний день грудного вигодовування і лактації / © pexels.com

1 серпня святкують Міжнародний день грудного вигодовування і лактації. Мета цього дня — привернути увагу до важливості грудного вигодовування для здоров’я матері та дитини, підтримати жінок, які годують грудьми, а також поширити достовірну інформацію про лактацію.

1 серпня Міжнародний день клоуна / © pexels.com

Також 1 серпня Міжнародний день клоуна. Це неофіційне свято присвячене людям, які дарують сміх, гарний настрій і позитивні емоції дітям і дорослим. Професія клоуна має багатовікову історію. Її витоки сягають придворних блазнів, народних скоморохів і комедійних персонажів середньовічних вистав. Сучасний цирковий клоун сформувався у XVIII–XIX століттях, ставши одним із головних символів циркового мистецтва.

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1 серпня День інкасатора в Україні / © unsplash.com

А ще 1 серпня День інкасатора в Україні. Свято приурочене до 1 серпня 1939 року, коли було створено перший підрозділ інкасації при Державному банку СРСР. Саме ця дата вважається початком розвитку професійної служби інкасації на території сучасної України.

1 серпня святкують День працівника технічної підтримки / © pexels.com

1 серпня святкують День працівника технічної підтримки. Служба технічної підтримки є невід’ємною частиною роботи ІТ-компаній, банків, мобільних операторів, інтернет-провайдерів, виробників техніки та багатьох інших організацій. Саме її працівники першими приходять на допомогу, коли користувач стикається з помилками в роботі програм, втратою доступу до облікового запису чи несправністю обладнання.

1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів / © pexels.com

Також 1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів. Рак легенів виникає через неконтрольоване розмноження атипових клітин у тканинах легень. На ранніх стадіях захворювання часто не має виражених симптомів, тому регулярні профілактичні обстеження для людей із підвищеним ризиком можуть відігравати важливу роль у своєчасному виявленні хвороби.

1 серпня Міжнародний день «чайлдфрі» / © Фото з відкритих джерел

А ще 1 серпня Міжнародний день «чайлдфрі». Дата має історичне підґрунтя: 1 серпня 1973 року в США Національна організація неплідних батьків (National Organization for Non-Parents), заснована Еллен Пек і Ширлі Радл, вперше публічно заявила про необхідність суспільного визнання добровільної бездітності як одного з можливих життєвих виборів.

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1 серпня святкують Міжнародний день маджонгу / © pexels.com

1 серпня святкують Міжнародний день маджонгу. Маджонг виник у Китаї в XIX столітті, хоча деякі історики вважають, що його попередники існували значно раніше. Згодом гра поширилася по всій Азії, а у XX столітті стала популярною в Європі, Північній Америці та інших регіонах світу.

1 серпня День пам’яті жертв Першої світової війни / © pexels.com

Також 1 серпня День пам’яті жертв Першої світової війни. Саме 1 серпня 1914 року Німецька імперія оголосила війну Російській імперії, що стало одним із ключових етапів розгортання Першої світової війни. Війна тривала понад чотири роки — від 1914 до 1918 року — і охопила більшу частину світу. У ній брали участь понад 30 держав, а бойові дії точилися не лише в Європі, а й на Близькому Сході, в Африці та на морях.

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