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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

"Драпатий бере армію у важкому стані": відомий командир дронів оцінив виклики для нового головкома

Cеред молодих офіцерів ЗСУ призначення Драпатого сприйняли переважно позитивно.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Михайло Драпатий

Михайло Драпатий / © Associated Press

Офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону ударних безпілотників «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат заявив, що новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий отримує армію у складному стані.

Про це він заявив в ефірі «Вечір.LIVE».

За словами Оністрата, перед Драпатим стоїть надзвичайно складне завдання, оскільки українські військові виснажені тривалими бойовими діями, а ситуація на фронті залишається напруженою.

«Він у важкому стані бере армію: всі втомлені, інфільтрація на всіх напрямках. Це достатньо важко», — сказав офіцер.

Він також зазначив, що, на його думку, можливості для активного застосування далекобійних засобів ураження, які з’явилися останнім часом, можуть бути обмеженими в часі.

«І фізично те вікно можливості, яке виникло на початку травня з ударами, мідлстрайками, діпстрайками, на мій погляд, скоро закінчиться. Тому у нього важка історія, перед ним стоїть, і це дуже відповідально, і це прямо дуже важка історія», — заявив Оністрат.

Водночас засновник «Шершнів Довбуша» розповів, що серед молодих офіцерів ЗСУ призначення Драпатого сприйняли переважно позитивно. За його словами, військові очікують змін у підходах до управління армією.

«Молоді офіцери, ті офіцери, хто стали офіцерами під час повномасштабки, вони підтримують, звичайно, цю заміну. І я скажу так, що багато хто прям святкує. Це привітання, це надії, це якісь надії на зміни — отакі відбуваються реакції на нове призначення», — зазначив він.

Оністрат також підтвердив, що призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ може вплинути на його власне рішення щодо подальшої служби в армії.

Нагадаємо, раніше Андрій Оністрат повідомляв, що подав рапорт на звільнення із Збройних сил України. Причиною такого рішення він назвав переведення до 17-го армійського корпусу на посаду, яку охарактеризував як «головний паперовод». Оністрат припускав, що таке переведення могло бути пов’язане з його публічною підтримкою колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
247
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