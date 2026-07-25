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"Драпатий бере армію у важкому стані": відомий командир дронів оцінив виклики для нового головкома
Cеред молодих офіцерів ЗСУ призначення Драпатого сприйняли переважно позитивно.
Офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону ударних безпілотників «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат заявив, що новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий отримує армію у складному стані.
Про це він заявив в ефірі «Вечір.LIVE».
За словами Оністрата, перед Драпатим стоїть надзвичайно складне завдання, оскільки українські військові виснажені тривалими бойовими діями, а ситуація на фронті залишається напруженою.
«Він у важкому стані бере армію: всі втомлені, інфільтрація на всіх напрямках. Це достатньо важко», — сказав офіцер.
Він також зазначив, що, на його думку, можливості для активного застосування далекобійних засобів ураження, які з’явилися останнім часом, можуть бути обмеженими в часі.
«І фізично те вікно можливості, яке виникло на початку травня з ударами, мідлстрайками, діпстрайками, на мій погляд, скоро закінчиться. Тому у нього важка історія, перед ним стоїть, і це дуже відповідально, і це прямо дуже важка історія», — заявив Оністрат.
Водночас засновник «Шершнів Довбуша» розповів, що серед молодих офіцерів ЗСУ призначення Драпатого сприйняли переважно позитивно. За його словами, військові очікують змін у підходах до управління армією.
«Молоді офіцери, ті офіцери, хто стали офіцерами під час повномасштабки, вони підтримують, звичайно, цю заміну. І я скажу так, що багато хто прям святкує. Це привітання, це надії, це якісь надії на зміни — отакі відбуваються реакції на нове призначення», — зазначив він.
Оністрат також підтвердив, що призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ може вплинути на його власне рішення щодо подальшої служби в армії.
Нагадаємо, раніше Андрій Оністрат повідомляв, що подав рапорт на звільнення із Збройних сил України. Причиною такого рішення він назвав переведення до 17-го армійського корпусу на посаду, яку охарактеризував як «головний паперовод». Оністрат припускав, що таке переведення могло бути пов’язане з його публічною підтримкою колишнього міністра оборони Михайла Федорова.