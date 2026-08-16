- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 1 хв
Понад 100 тисяч гривень на місяць: ціна оренди квартири в Ужгороді вражає (фото)
За місяць проживання орендарю доведеться заплатити 102 842,55 грн або 2300 доларів.
В Ужгороді за оренду квартири просять понад 100 тисяч гривень на місяць.
Оголошення про здачу чотирикімнатного помешкання з’явилося на OLX і привернуло увагу своєю ціною.
За місяць проживання орендарю доведеться заплатити 102 842,55 грн або 2300 доларів. За рік сума становитиме понад 1,23 млн грн.
Понад 100 тисяч гривень щомісяця
Йдеться про чотирикімнатну квартиру в одному з топових будинків Ужгорода. В оголошенні зазначено, що це перша здача.
За таку ціну орендар отримує три окремі спальні, три санвузли та велику терасу. Також у квартирі встановлені два види опалення — інвертор і електрокотел.
Серед додаткових переваг власник вказує паркомісце, безключовий доступ, сигналізацію та відеонагляд.
Однак навіть з урахуванням усього цього вартість оренди виглядає дуже високою: понад 100 тисяч гривень потрібно платити щомісяця лише за проживання у квартирі.
Скільки доведеться витратити за рік
Якщо орендувати це житло протягом 12 місяців, загальна сума становитиме:
102 842,55 грн × 12 = 1 234 110,60 грн.
Тобто за рік орендар витратить на таке житло понад 1,2 мільйона гривень.