Понад 100 тисяч гривень на місяць: ціна оренди квартири в Ужгороді вражає (фото)

Квартира, фото ілюстративне / © Pixabay

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В Ужгороді за оренду квартири просять понад 100 тисяч гривень на місяць.

Оголошення про здачу чотирикімнатного помешкання з’явилося на OLX і привернуло увагу своєю ціною.

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За місяць проживання орендарю доведеться заплатити 102 842,55 грн або 2300 доларів. За рік сума становитиме понад 1,23 млн грн.

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Понад 100 тисяч гривень щомісяця

Йдеться про чотирикімнатну квартиру в одному з топових будинків Ужгорода. В оголошенні зазначено, що це перша здача.

За таку ціну орендар отримує три окремі спальні, три санвузли та велику терасу. Також у квартирі встановлені два види опалення — інвертор і електрокотел.

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Серед додаткових переваг власник вказує паркомісце, безключовий доступ, сигналізацію та відеонагляд.

Однак навіть з урахуванням усього цього вартість оренди виглядає дуже високою: понад 100 тисяч гривень потрібно платити щомісяця лише за проживання у квартирі.

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Скільки доведеться витратити за рік

Якщо орендувати це житло протягом 12 місяців, загальна сума становитиме:

102 842,55 грн × 12 = 1 234 110,60 грн.

Тобто за рік орендар витратить на таке житло понад 1,2 мільйона гривень.

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

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