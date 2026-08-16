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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Понад 100 тисяч гривень на місяць: ціна оренди квартири в Ужгороді вражає (фото)

За місяць проживання орендарю доведеться заплатити 102 842,55 грн або 2300 доларів.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Квартира, фото ілюстративне

Квартира, фото ілюстративне / © Pixabay

В Ужгороді за оренду квартири просять понад 100 тисяч гривень на місяць.

Оголошення про здачу чотирикімнатного помешкання з’явилося на OLX і привернуло увагу своєю ціною.

За місяць проживання орендарю доведеться заплатити 102 842,55 грн або 2300 доларів. За рік сума становитиме понад 1,23 млн грн.

Понад 100 тисяч гривень щомісяця

Йдеться про чотирикімнатну квартиру в одному з топових будинків Ужгорода. В оголошенні зазначено, що це перша здача.

За таку ціну орендар отримує три окремі спальні, три санвузли та велику терасу. Також у квартирі встановлені два види опалення — інвертор і електрокотел.

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Серед додаткових переваг власник вказує паркомісце, безключовий доступ, сигналізацію та відеонагляд.

Однак навіть з урахуванням усього цього вартість оренди виглядає дуже високою: понад 100 тисяч гривень потрібно платити щомісяця лише за проживання у квартирі.

Скільки доведеться витратити за рік

Якщо орендувати це житло протягом 12 місяців, загальна сума становитиме:

102 842,55 грн × 12 = 1 234 110,60 грн.

Тобто за рік орендар витратить на таке житло понад 1,2 мільйона гривень.

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Оренда квартири в Ужгороді / Фото: ОЛХ

Коментарі
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