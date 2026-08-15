Пенсіонерам доплатять по 1200 гривень: хто отримає надбавку вже у вересні

Пенсіонери отримають надбавки

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У вересні окремі пенсіонери можуть отримати додатково близько 1 200 гривень до основної виплати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Така надбавка передбачена не для всіх пенсіонерів. Право на неї мають непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності та мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

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Розмір надбавки визначається як 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень, тому надбавка дорівнює 1 297,50 гривні на місяць.

Тобто фактично йдеться про майже 1 300 гривень, які можуть виплачувати додатково до основної пенсії.

«Якщо людина відповідає встановленим вимогам, надбавка виплачується щомісяця разом із пенсією», — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у серпні деякі українці отримають разову виплату до Дня Незалежності розміром до 3 100 грн.

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