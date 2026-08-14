Субсидія для пенсіонерів, що не працюють / © УНІАН

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Пенсійний фонд України нагадав про чіткий перелік документів, необхідних для призначення житлової субсидії пенсіонерам, що не працюють. Особливу увагу слід звернути тим, хто має комунальні борги або живе сам.

Про це ПФУ повідомив на своєму сайті.

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Пенсіонеру, який не працює, зареєстрований і фактично проживає сам, для оформлення субсидії достатньо подати заяву та декларацію за встановленими формами.

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Водночас є важливий нюанс. Якщо у домогосподарства є заборгованість за комунальні послуги, необхідно надати документ, що підтверджує її сплату, договір про реструктуризацію боргу або ухвалу про відкриття провадження у справі, якщо борг оскаржується в суді.

Якщо ж разом із пенсіонером за адресою зареєстровані інші люди, але фактично вони там не проживають, до заяви та декларації потрібно додати документи, які це підтверджують.

Зокрема, підтвердити непроживання можуть:

довідка про навчання або роботу людини в іншому населеному пункті;

довідка ЖЕКу, ОСББ чи ЖБК про те, що людина не проживає за адресою домогосподарства;

довідка про оплату спожитих компослуг за іншою адресою;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання, складений органом місцевого самоврядування.

Нагадаємо, наявність комунальних боргів не позбавляє субсидії автоматично. Відмова можлива лише за наявності простроченої понад три місяці заборгованості, що перевищує 680 грн (для багатодітних сімей та дитбудинків сімейного типу — понад 4000 грн).

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