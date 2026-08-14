РФ подвійним ударом вбила 9-річного хлопчика та його маму просто у власному домі, решта родини поранені

Атака на Сумщині / © Сумська ОВА

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Рано-вранці 14 серпня Росія атакувала двома реактивними БпЛА приватний житловий будинок в Буринській громаді на Сумщині. Внаслідок удару загинули мати та 9-річний син, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, на місці російського удару виникла пожежа та були зафіксовані великі руйнування.

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«На превеликий жаль, на місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. Двоє з них — батько та бабуся хлопчика — з важкими опіками перебувають у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україні 14 серпня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня росіяни атакували місто Сміла на Черкащині. Для цього застосувала дрон, начинений багатьма металевими елементами, і поцілила у багатоповерхівку. Багато потерпілих.

Також у цю ніч Росія завдала удару по Кіровоградській області. Атакувала один з інфраструктурних об’єктів, а також було пошкоджено приватний житловий будинок.

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