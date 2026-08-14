РФ двойным ударом убила 9-летнего мальчика и его маму прямо в собственном доме, остальные семьи ранены

Атака на Сумщине / © Сумская ОВА

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Ранним утром 14 августа Россия атаковала двумя реактивными БпЛА частный жилой дом в Буринской громаде на Сумщине. В результате удара погибли мать и 9-летний сын, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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По данным ОВА, на месте российского удара возник пожар и зафиксированы большие разрушения.

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«К большому сожалению, на месте погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Еще четыре человека пострадали. Двое из них — отец и бабушка мальчика — с тяжелыми ожогами находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Атака РФ на Украине 14 августа — что известно

Напомним, в ночь на 14 августа россияне атаковали город Смела в Черкасской области. Для этого применила дрон, начиненный многими металлическими элементами, и попала в многоэтажку. Многие пострадавшие.

Также в эту ночь Россия нанесла удар по Кировоградской области. Атаковал один из инфраструктурных объектов, а также был поврежден частный жилой дом.

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