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- Украина
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Смертельный июль: количество жертв среди мирных украинцев взлетело к максимуму с 2022 года
Мониторинговая миссия ООН зафиксировала резкий рост числа жертв среди мирных украинцев в июле.
В июле 2026 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских, а ранения получили 2610 человек. Отчет ООН констатирует, что это самые большие потери среди мирного населения за месяц с мая 2022 года.
Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
Согласно отчету, в июле 2026 года количество гражданских жертв в Украине увеличилось на 30% по сравнению с июнем. Если сравнивать с июлем 2025 года, показатель вырос на 70%.
Рекордным с апреля 2022 стал и уровень гибели и ранений среди детей. В течение месяца погибли 17 детей, еще 166 несовершеннолетних получили ранения.
Больше всего гражданских жертв нанесли удары дальнобойным оружием — ракетами и беспилотниками. На них пришлось 38% всех пострадавших. Значительная часть атак была совершена по городам, расположенным вдали от линии фронта.
Отдельно существенно возросло количество погибших в результате авиаударов управляемыми бомбами. По сравнению с июнем этот показатель увеличился на 143% — 105 человек погибли, еще 753 получили ранения. По количеству жертв такие атаки заняли второе место.
В то же время удары дронами малой дальности вблизи фронта привели к самому высокому за весь период полномасштабной войны количеству гражданских жертв за один месяц. Они составляли 27% от общего числа пострадавших: 111 человек погибли, еще 710 были ранены.
В ООН сообщили, что больше всего погибших и раненых зафиксировали в Киеве, а также в Херсонской, Запорожской и Сумской областях.
Кроме того, участились атаки на морские суда и портовые объекты в Одесской и Николаевской областях. По меньшей мере 39 таких ударов унесли жизни 19 человек, еще 25 получили ранения.
Напомним, в июне в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 265 гражданских и 1816 получили ранения, что в то время было самым высоким месячным показателем потерь среди мирного населения с начала полномасштабного вторжения.