Зеленский раскрыл новые данные о потерях Украины в войне

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил реальные масштабные потери обеих армий и раскрыл обновленные данные о количестве погибших и раненых на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу Fox News.

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По данным президента, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла около 50 тысяч солдат убитыми на поле боя, а еще 400 тысяч получили ранения.

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«Что касается сравнения с Украиной, то сказать это действительно очень сложно. Будем честными, я не хочу быть очень откровенным об этом. Да, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией», — сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что огромное количество украинских военнослужащих на данный момент имеет статус пропавших без вести, однако конкретной цифры по этой категории он не уточнил.

Оценивая потери противника, президент отметил, что в целом потери российских войск достигают 1,6 миллиона человек, из которых 700 тысяч — убитыми.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил оценку масштабных потерь российской армии в войне. Глава государства назвал конкретные цифры ликвидированных и раненых захватчиков.

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Ранее мы писали, что линия фронта в Украине практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения, когда стороны методически уничтожают инфраструктуру друг друга.

К слову, российское правительство срочно спасает бизнес Wildberries, пострадавший от украинских ударов, вместо решения масштабных проблем с ПВО.

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