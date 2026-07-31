Мишина кардинально изменила прическу 14-летнему сыну: его сравнили с Галкиным на фото до и после

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников семейным контентом и показала неожиданное перевоплощение своего 14-летнего сына Платона.

Похоже, любовь к экспериментам с внешностью звездной семьи общая. Недавно сама Мишина признавалась, что решилась сменить имидж и некоторое время ходила с челкой. Теперь же к переменам присоединился и ее сын.

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В фотоблоге актриса показала кадр до перевоплощения, на котором Платон позирует с довольно отросшими прямыми волосами. Вскоре юноша оказался в парикмахерском кресле, где ему сделали кардинально новую прическу.

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Сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Во время процедуры Ксения не скрывала хорошего настроения и много смеялась в процессе. Она также сняла сына со специальными бигудями, поэтому сразу стало ясно, что парень решился на биозавивку волос.

Сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

В результате Платон получил совершенно новый образ — его волосы стали пышными и вьющимися. Правда, первая реакция подростка оказалась достаточно эмоциональной. Увидев себя в зеркале после укладки, он не сдержал смеха, прикрыл лицо руками и стал прикасаться к новой прически, словно не поверил своим глазам.

Сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

В комментариях подписчики также с юмором отреагировали на новый образ Платона, а некоторые даже заметили сходство юноши с шоуменом Максимом Галкиным.

На Максима Галкина стал похож

Просто вау! Тот случай, когда тренд идеально подошел. Очень свежо и круто выглядит!

Это отлично, когда мама поддерживает сына в его экспериментах. Мне очень импонирует Ваш подход к воспитанию: хочешь голубые волосы — на, хочешь кудри — пожалуйста

Напомним, недавно бывший герой шоу «Холостяк» Иракли Макацария показал сразу троих детей — двух дочерей и сына. В годовщину брака он с супругой Лизой наделали милых семейных фото.

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