Ксения Мишина неожиданно сменила имидж и показалась с новой прической: фото до и после

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина удивила поклонников изменением имиджа. Звезда решила освежить свой образ и продемонстрировала результат в соцсетях.

Так, в своем Instagram знаменитость опубликовала новое селфи, на котором предстала в необычном для себя стиле. Мишина отрезала челку, которая заметно изменила ее внешность. Для кадра актриса позировала под открытым небом в черных одеждах и солнцезащитных очках, а главным акцентом образа стала новая прическа.

Судя по всему, эксперимент пришелся знаменитости по душе. К тому же поклонники уже также успели оценить новый вид Ксении, которая также позировала с четырехлапым другом в машине: «Очень красиво», «Круто», «Очень к лицу».

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Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

«Мой новый стиль. Моя булка сказала, что мне очень хорошо», — с улыбкой отметила актриса.

Пока неизвестно, идет ли речь о настоящей смене прически, или только временный эксперимент с укладкой или накладной челкой. Впрочем, новый образ заметно освежил внешность артистки и придал ей новый шарм.

Напомним, недавно шоумен Юрий Горбунов высказался об изменениях танцовщика-военного Дмитрия Дикусара и каким он стал во время службы в армии.

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