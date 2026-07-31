Куда делась 12-метровая фата принцессы Дианы: дизайнер ее свадебного наряда впервые ответила на этот вопрос

Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

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Прошло 45 лет с тех пор, как Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в одном из самых знаменитых свадебных платьев всех времен. Наряд на протяжении многих лет восхищал бесчисленное количество поклонников моды, а теперь платье получило дополнение, которое помогло воссоздать первоначальный образ невесты.

В эксклюзивном интервью для People дизайнер оригинального свадебного платья Дианы Элизабет Эмануэль рассказала, что воссоздала один из самых известных элементов свадебного образа принцессы. Спустя более четырёх десятилетий поклонники королевской семьи смогут увидеть копию фаты длиной 12 метров, которую Диана носила в сочетании с тиарой семьи Спенсеров.

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Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

По словам Эмануэль, оригинальная фата Дианы, которую Пегги Умплби из мастерской Hand & Lock (которая тогда называлась S. Lock), спустя десятилетие после свадьбы исчезла или была повреждена.

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Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

После смерти Дианы в 1997 году её свадебное платье ни разу не выставлялось вместе с оригинальной фатой. Невесомая, почти прозрачная фата была почти такой же длины, как и рекордный шлейф её платья. На тот момент шлейф был самым длинным из всех, что когда-либо носила невеста на британской королевской свадьбе.

«Ей нужна эта фата. В этом и заключается вся магия. Именно поэтому я называю её „Фатой света“», — рассказала Эмануэль, объясняя своё решение воссоздать фату Дианы спустя 45 лет. «Вы можете увидеть это мерцание, и оно излучает свет. Без фаты платье кажется незавершённым».

Новую фату, созданную по заказу Музея принцессы Дианы, осенью отправят в тур вместе со свадебным платьем Дианы.

Ранее Эмануэль рассказывала о чрезвычайно нежной текстуре фаты, описывая эффект «волшебной пыли», который возникал, когда она спускалась за Дианой по лестнице собора. В отличие от более прочной тафты, из которой было сшито свадебное платье Дианы, фата, по словам Эмануэль, была легкой и тонкой, «словно сигаретная бумага». Об этом дизайнер рассказала в документальном фильме Channel 5 «Secrets of Diana’s Wedding Dress».

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Её тогдашний муж Дэвид Эмануэль, который был соавтором наряда, добавил: «Мы хотели, чтобы она сияла, как в сказке».

И хотя тонкость этой фаты, вышитой вручную, возможно, и стала одной из причин, по которой она не сохранилась до наших дней, именно она помогла превратить Диану в настоящую принцессу — именно такого эффекта и стремились достичь Эмануэли.

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