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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Джорджина Родригес позировала на пляже с женихом Роналду и его 16-летним сыном

Звездная семья отдохнула у моря.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джорджа Родригес и Криштиану Роналду

Джорджа Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

В своем Instagram известный футболист Криштиану Роналду опубликовал несколько фото с пляжного отдыха в компании своей невесты — 32-летней модели и инфлуэнсера Джорджины Родригес — и своего 16-летнего сына Криштиану Роналду-младшего.

Криштиану Роналду с сыном / © etoday.ru

Криштиану Роналду с сыном / © etoday.ru

Криштиану Роналду с сыном / © etoday.ru

Криштиану Роналду с сыном / © etoday.ru

Папа с сыном позировали на галечном пляже и мерились своей физической формой. Роналду-млдаший уже догнал по росту своего звездного отца. Кстати, он пошел по его стопам — профессионально занимается футболом и играет на позиции нападающего в молодежной академии саудовского клуба Аль-Наср.

Джорджина позировала в черном бикини и кепке.

Джорджа Родригес и Криштиану Роналду с сыном / © etoday.ru

Джорджа Родригес и Криштиану Роналду с сыном / © etoday.ru

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 16-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Джорджа Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджа Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджа Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджа Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Ранее, напомним, Криштиану Роналду сделал свой девушке предложение, а она похвасталась кольцом с гигантским бриллиантом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
214
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