Под Москвой уже готовятся к атаке: власти впервые начали публиковать карты укрытий

Москва. / © Associated Press

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В Подмосковье неожиданно начали готовить жителей к возможным атакам. Местные власти обнародуют карты укрытий — «углубленных помещений», предназначенных для защиты граждан во время атак.

Об этом сообщает издание The Moscow Times .

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Заметим, накануне на сайте Люберецкого муниципального округа, в 18 км от Москвы, появилась интерактивная карта с сотнями объектов, которые могут использоваться как временные укрытия.

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Речь идет об «углубленных помещениях». Так, в списке оказались подвалы многоэтажных домов, подземные паркинги, почтовые отделения и другие помещения в Люберцах, Дзержинском, Октябрьском и других населенных пунктах муниципалитета.

Аналогичную карту опубликовала администрация города Подольск, расположенного в почти 40 км от столицы страны-агрессора. В ней указано расположение пунктов временного укрытия, их площадь и количество людей, которое они могут принять.

В то же время российские чиновники традиционно заявляют, мол, все под контролем и призывают людей не паниковать. Жителям рекомендуют в случае опасности брать с собой только самое необходимое — документы, лекарства и телефон с зарядным устройством.

Издание отмечает, что власти Московского региона засуетились на фоне заявлений о возможности будущих ударов по столице РФ, в частности, уже этой осенью.

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Жалобы россиян на отсутствие оповещения

Следует заметить, что после атак дронов на Москву в июне жители столицы и Подмосковья в панике массово жаловались на отсутствие системы оповещения. Мол, узнавали об опасности только когда видели беспилотники в небе или слышали взрывы над головами.

В частности, жители Раменского, Котельников и Красногорска сетовали, что не получили ни SMS-сообщений, ни сигналов воздушной тревоги, ни других предупреждений от властей. Впрочем, администрация Котельников своей вины в этом не видит. В то же время объясняет, мол, оповещения о воздушных атаках являются «крайней, а не рядовой мерой», а сирены включают только при прямой и подтвержденной угрозе жизни.

Напомним, ранее российские чиновники отказывались раскрывать информацию о расположении укрытий, несмотря на многочисленные обращения жителей в Telegram-чате губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тогда власти заявляли, что данные об укрытиях будут обнародованы только «в период мобилизации и в военное время».

Как сообщалось, Кремль не может защитить даже Москву. Власти вынуждены идти на новые ограничения в гражданской авиации из-за систематических атак украинских дронов на объекты в тылу РФ. «Росавиация» ввела новые правила полетов в Москве. Российские СМИ жалуются, что запрет на транзитные полеты уменьшит объем полетов, но увеличит расход топлива и время в воздухе.

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Кроме того, украинские удары угрожают комфорту Москвы. Перебои в предоставлении услуг от Wildberries будут продолжать создавать неудобства россиянам в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург, которые Кремль пытался оградить от военных усилий.

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