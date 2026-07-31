Під Москвою вже готуються до атак: влада вперше почала публікувати карти укриттів

Москва. / © Associated Press

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У Підмосков’ї несподівано почали готувати мешканців до можливих атак. Місцева влада оприлюднює карти укриттів — «заглиблених приміщень», що призначені для захисту громадян під час атак.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Зауважимо, напередодні на сайті Люберецького муніципального округу, що за 18 км від Москви, з’явилася інтерактивна карта із сотнями об’єктів, які можуть використовуватися як тимчасові сховища.

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Йдеться про «заглиблені приміщення». Так, у переліку опинилися підвали багатоповерхових будинків, підземні паркінги, поштові відділення та інші приміщення у Люберцях, Дзержинському, Октябрському та інших населених пунктах муніципалітету.

Аналогічну карту опублікувала адміністрація міста Подольськ, яке розташоване за майже 40 км від столиці країни-агресорки. У ній зазначено розташування пунктів тимчасового укриття, їхню площу та кількість людей, яких вони можуть прийняти.

Водночас російські чиновники традиційно заявляють, мовляв, усе під контролем і закликають людей не панікувати. Мешканцям рекомендують у разі небезпеки брати із собою лише найнеобхідніше — документи, ліки та телефон із зарядним пристроєм.

Видання наголошує, що влада Московського регіону заметушилася на тлі заяв про можливість майбутніх ударів по столиці РФ, зокрема вже цієї осені.

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Скарги росіян на відсутність оповіщення

Слід зауважити, що після атак дронів на Москву у червні жителі столиці та Підмосков’я у паніці масово нарікали на відсутність системи оповіщення. Мовляв, дізнавалися про небезпеку лише, коли бачили безпілотники в небі чи чули вибухи над головами.

Зокрема мешканці Раменського, Котельників і Красногорська бідкалися, що не отримали ані SMS-повідомлень, ані сигналів повітряної тривоги, ані інших попереджень від влади. Втім, адміністрація Котельників своєї провини у цьому не бачить. Натомість пояснює, мовляв, оповіщення про повітряні атаки є «крайнім, а не рядовим заходом», а сирени вмикають лише за умови безпосередньої та підтвердженої загрози життю.

Зауважимо, раніше російські чиновники відмовлялися розкривати інформацію про розташування укриттів, попри численні звернення мешканців у Telegram-чаті губернатора Московської області Андрія Воробйова. Тоді влада заявляла, що дані про сховища оприлюднять лише «у період мобілізації та у воєнний час».

Як повідомлялося, Кремль не може захистити навіть Москву. Влада змушена йти на нові обмеження у цивільній авіації через систематичні атаки українських дронів на об’єкти в тилу РФ. «Росавиация» запровадила нові правила польотів у Москві. Російські ЗМІ скаржаться, що заборона на транзитні польоти зменшить обсяг польотів, але збільшить витрату палива та час у повітрі.

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Окрім того, українські удари загрожують комфорту Москви. Перебої в наданні послуг від Wildberries продовжуватимуть створювати незручності росіянам у міських районах, таких як Москва та Санкт-Петербург, які Кремль намагався захистити від воєнних зусиль.

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