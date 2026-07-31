Українські дрони дістали до Москви: 1 Окремий Центр СБС заявив про удар по НПЗ у Капотні

Фото: 1-й окремий Центр Сил безпілотних систем

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18 червня атаку дронами, які досягли Московського нафтопереробного заводу, розташованого в районі Капотня, здійснив 1 Окремий Центр Сил безпілотних систем (колишній 14 Полк БпАК).

«Український підрозділ далекобійних БпС заявляє про системне ураження стратегічних об’єктів на території РФ — від Балтійського моря до Уралу», — йдеться у повідомленні.

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У підрозділі наголошують, що наслідки цих операцій регулярно фіксують і самі громадяни РФ, поширюючи у соціальних мережах відео пожеж на нафтопереробних заводах, вибухів та інших уражених об’єктах.

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За інформацією військових, системне знищення таких об’єктів спрямоване на послаблення економічного та військово-промислового потенціалу Росії, що, своєю чергою, зменшує її можливості для ведення війни проти України.

Нагадаємо, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, Рязанський НПЗ, призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона і може бути закритий на два тижні.

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