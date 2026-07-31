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Волгоград після вибухів затягнуло димом: повідомляють про пожежу біля НПЗ (відео)
У російському Волгограді після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Місто затягнуло густим димом, попередньо, горіти може промзона Волгоградського НПЗ або логістичний склад Wildberries.
У російському Волгограді вночі пролунала серія вибухів, після яких у промисловій зоні міста спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
За даними каналу, займання могло статися на території промзони Волгоградського нафтопереробного заводу. У мережі публікують кадри сильного вогню та густого диму, який поширився над містом.
Водночас окремі ресурси припускають, що горить склад або логістичний центр маркетплейсу Wildberries.
Офіційної інформації про причини вибухів, точне місце пожежі та можливі наслідки наразі немає.
Як ми писали, у ніч проти 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу та складу маркетплейсу Wildberries. На обох об'єктах виникли пожежі, а місцева влада підтвердила удари по промислових підприємствах. За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи також чули в Московській області, а очевидці публікували відео зі стовпами диму над Рязанню. Wildberries повідомив про евакуацію складу та тимчасове припинення його роботи.