Волгоград після вибухів затягнуло димом: повідомляють про пожежу біля НПЗ (відео)

Волгоград / © із соцмереж

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У російському Волгограді вночі пролунала серія вибухів, після яких у промисловій зоні міста спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

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За даними каналу, займання могло статися на території промзони Волгоградського нафтопереробного заводу. У мережі публікують кадри сильного вогню та густого диму, який поширився над містом.

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Водночас окремі ресурси припускають, що горить склад або логістичний центр маркетплейсу Wildberries.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Офіційної інформації про причини вибухів, точне місце пожежі та можливі наслідки наразі немає.

Як ми писали, у ніч проти 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу та складу маркетплейсу Wildberries. На обох об'єктах виникли пожежі, а місцева влада підтвердила удари по промислових підприємствах. За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи також чули в Московській області, а очевидці публікували відео зі стовпами диму над Рязанню. Wildberries повідомив про евакуацію складу та тимчасове припинення його роботи.

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