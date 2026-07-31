Реклама

Сезон кабачків у самому розпалі, а це означає, що саме час подумати про запаси на холодну пору року. Існує чимало варіантів заготівлі, однак лише деякі дозволяють максимально зберегти смак, текстуру та корисні властивості.

У матеріалі ТСН.ua розповідаємо про три найкращі методи, які не потребують складних інгредієнтів і точно стануть у пригоді взимку.

Реклама

1. Заморожування — найпростіший спосіб зберегти свіжість

Заморожені кабачки залишаються універсальним продуктом для десятків страв. Їх можна використовувати для супів, овочевого рагу, запіканок, млинців, оладок чи крем-супів.

Реклама

Перед заморожуванням плоди потрібно ретельно вимити, обсушити та нарізати кружечками, кубиками або брусочками — залежно від майбутнього використання.

Щоб овочі не втрачали форму після розморожування, багато кулінарів рекомендують попередньо бланшувати їх протягом 1–2 хвилин, а потім швидко охолодити у крижаній воді. Після цього шматочки добре просушують, розкладають в один шар на дошці й заморожують. Уже затверділі овочі пересипають у пакети або контейнери.

Такий спосіб дозволяє уникнути злипання продукту та брати рівно стільки, скільки потрібно для приготування.

2. Мариновані кабачки — ароматна закуска на будь-який стіл

Маринування вже давно стало класикою домашніх заготовок. Кабачки виходять хрусткими, пряними та чудово поєднуються з м’ясними стравами, картоплею або кашами.

Реклама

До маринаду зазвичай додають оцет, сіль, цукор, часник, кріп, чорний перець горошком і лавровий лист. За бажанням можна використати зерна гірчиці, коріандр або гострий перець.

Овочі щільно укладають у стерилізовані банки, заливають гарячим маринадом і стерилізують відповідно до об’єму тари. Після закочування банки перевертають догори дном і залишають до повного охолодження.

Правильно приготована консервація без проблем зберігається протягом року та стане чудовим доповненням до повсякденного або святкового меню.

3. Кабачкова ікра — домашня класика, яка ніколи не набридає

Кабачкова ікра залишається однією з найпопулярніших зимових заготовок. Її подають як самостійну закуску, намазують на хліб або використовують як гарнір.

Реклама

Для приготування знадобляться кабачки, морква, цибуля, томати або томатна паста, рослинна олія, сіль та спеції. Овочі обсмажують або тушкують до м’якості, після чого подрібнюють блендером чи пропускають через м’ясорубку.

Отриману масу ще деякий час уварюють, щоб вона стала густою та насиченою за смаком. Гарячу ікру розкладають у стерильні банки й герметично закривають.

Такий продукт чудово зберігається всю зиму, а його смак часто навіть покращується через кілька тижнів після приготування.

Який спосіб обрати

Якщо потрібно максимально зберегти натуральний смак овочів, найкращим рішенням стане заморожування. Любителям пікантних закусок більше сподобаються мариновані кабачки, тоді як прихильники традиційної домашньої кухні навряд чи відмовляться від ароматної кабачкової ікри.

Новини партнерів