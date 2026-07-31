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Сезон кабачков в самом разгаре, а это значит, что время подумать о запасах на холодное время года. Существует немало вариантов заготовки, однако некоторые позволяют максимально сохранить вкус, текстуру и полезные свойства.

В материале ТСН.ua рассказываем о трех лучших методах, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и точно пригодятся зимой.

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1. Замораживание — самый простой способ сохранить свежесть

Замороженные кабачки остаются универсальными продуктами для десятков блюд. Их можно использовать для супов, овощного рагу, запеканок, блинчиков, оладий или крем-супов.

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Перед замораживанием плоды нужно тщательно вымыть, обсушить и нарезать кружочками, кубиками или брусочками в зависимости от будущего использования.

Чтобы овощи не теряли форму после размораживания, многие кулинары рекомендуют предварительно бланшировать их в течение 1–2 минут, а затем быстро охладить в ледяной воде. После этого кусочки хорошо просушивают, разлагают в один слой на доске и замораживают. Уже затвердевшие овощи пересыпают в пакеты или контейнеры.

Такой способ позволяет избежать слипания продукта и брать ровно столько, сколько нужно для приготовления.

2. Маринованные кабачки — ароматная закуска на любой стол.

Маринование уже давно стало классикой домашних заготовок. Кабачки получаются хрустящими, пряными и прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем или кашами.

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К маринаду обычно добавляют уксус, соль, сахар, чеснок, укроп, черный перец горошком и лавровый лист. По желанию можно использовать зерна горчицы, кориандр или острый перец.

Овощи плотно укладывают в стерилизованные банки, заливают горячим маринадом и стерилизуют в соответствии с объемом тары. После закатки банки переворачивают вверх дном и оставляют до полного охлаждения.

Правильно приготовленная консервация без проблем сохраняется в течение года и станет отличным дополнением к повседневному или праздничному меню.

3. Кабачковая икра — домашняя классика, которая никогда не надоедает

Кабачковая икра остается одной из самых популярных зимних заготовок. Ее подают как самостоятельную закуску, намазывают на хлеб или используют в качестве гарнира.

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Для приготовления понадобятся кабачки, морковь, лук, томаты или томатная паста, растительное масло, соль и специи. Овощи обжаривают или тушат до мягкости, после чего измельчают блендером или пропускают через мясорубку.

Получившуюся массу еще некоторое время уваривают, чтобы она стала густой и насыщенной по вкусу. Горячую икру разлагают в стерильные банки и герметично закрывают.

Такой продукт отлично сохраняется всю зиму, а его вкус часто даже улучшается через несколько недель после приготовления.

Какой способ выбрать

Если необходимо максимально сохранить натуральный вкус овощей, лучшим решением станет замораживание. Любителям пикантных закусок больше понравятся маринованные кабачки, тогда как поклонники традиционной домашней кухни вряд ли откажутся от ароматной кабачковой икры.

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