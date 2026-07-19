Всего 2 минуты и кабачки сохранят вкус на всю зиму: как правильно заморозить овощи

Как правильно заморозить кабачки

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Сезон кабачков в самом разгаре, а это значит, что идеальное время сделать запасы на зиму. Этот овощ хорошо переносит заморозку, если правильно его подготовить. В холодное время года заготовки пригодятся для супов, рагу, запеканок, оладий и даже выпечки.

Рассказываем как заморозить кабачки так, чтобы после размораживания они не превратились в водянистую массу и сохранили максимум вкуса в материале ТСН.ua.

Какие кабачки лучше всего подходят для замораживания

Для заготовки следует выбирать молодые плоды с тонкой кожурой и небольшими семенами. Они имеют плотную мякоть, которая лучше сохраняет структуру после размораживания.

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Если вы используете большие перезрелые кабачки, их нужно очистить от толстой кожуры и удалить семена. Перед замораживанием овощи хорошо вымыть, высушить бумажными полотенцами и обрезать кончики.

Как нарезать кабачки

Форма зависит от того, для каких блюд вы планируете использовать заготовку.

Самые популярные варианты:

кружочками — для жарки и запекания;

кубиками — для овощного рагу, супов и соте;

соломкой — для овощных смесей;

натертыми — для оладий, кексов или запеканок.

Лучше сразу фасовать овощи небольшими порциями, чтобы после размораживания использовать весь пакет.

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Нужно ли бланшировать кабачки

Бланширование не обязательно, но именно этот этап помогает лучше сохранить цвет, вкус и текстуру овощей.

Для этого необходимо:

Вскипятить воду. Опустить кабачки на 1–2 минуты. Сразу переложить их в ледяную воду. Хорошо обсушить перед замораживанием.

Если пропустить этот шаг, то овощи тоже можно заморозить, однако после размораживания они могут стать более мягкими.

Как заморозить кабачки без слипания

Чтобы кусочки не превратились в один большой ком, сначала их нужно разложить в один слой на доске или подносе. Поставьте заготовку в морозильную камеру на 2–3 часа. После полного замерзания пересыпьте овощи в пакеты с застежкой или герметичные контейнеры.

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Такой способ позволяет легко покупать нужное количество продукта.

Как заморозить натертые кабачки

Натертый кабачок отлично подходит для приготовления оладий, запеканок и овощных котлет.

После натирания нужно:

слегка отжать лишнюю жидкость;

разложить массу по пакетам;

сделать плоские порции для быстрой заморозки.

Зимой остается только разморозить заготовку и еще раз слить излишек воды.

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Как долго можно хранить кабачки в морозилке

При температуре -18 °C кабачки сохраняют свои свойства до 10–12 месяцев.

Для удобства следует подписать пакеты, указав дату замораживания.

Как правильно размораживать кабачки

Способ зависит от будущего блюда.

Для супов, рагу или тушеных овощей кабачки можно добавлять с морозилки.

Если овощи используются для оладий или выпечки, их лучше полностью разморозить, после чего слить выделившуюся жидкость.

Главные ошибки при замораживании

Чтобы не испортить заготовки, следует избегать нескольких распространенных ошибок:

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замораживание влажных кабачков без обсушивания;

использование перезрелых плодов с крупными семенами;

повторная заморозка после размораживания;

фасовка большими порциями;

хранение в негерметичных пакетах, из-за чего овощи впитывают посторонние запахи.

Следуя этим простым советам, можно сохранить кабачки почти такими же вкусными, как и свежие. Зимой они станут отличной основой для десятков домашних блюд и помогут разнообразить сезонное меню.

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