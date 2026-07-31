Астрологический прогноз на 31 июля

Обезьяна / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых начинаний нужно отказаться, а освободившееся время потратить на решение рутинных вопросов.

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Символ дня: обезьяна.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.

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За какую часть тела отвечает: толстая кишка.

Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием – они могут иметь серьезные последствия.

Питание дня: лечебное голодание или разгрузочный день поможет очистить организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки – она может стать причиной серьезных неприятностей.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду или огороде.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, избавляющие от порчи и сглаза, также для защиты необходимо использовать бирюзу.

Сны дня: сны нынешней ночи могут многое рассказать о самом человеке и его роли в обществе – как на макро-,так и на микроуровне – то есть, в его семье.

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек

Цитата дня: «Умейте посмеяться над своими ошибками. Не принимайте себя слишком всерьез» (Сэм Уолтон).

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