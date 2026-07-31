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Астрологический прогноз на 31 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых начинаний нужно отказаться, а освободившееся время потратить на решение рутинных вопросов.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.
За какую часть тела отвечает: толстая кишка.
Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием – они могут иметь серьезные последствия.
Питание дня: лечебное голодание или разгрузочный день поможет очистить организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: один из худших дней для стрижки – она может стать причиной серьезных неприятностей.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду или огороде.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, избавляющие от порчи и сглаза, также для защиты необходимо использовать бирюзу.
Сны дня: сны нынешней ночи могут многое рассказать о самом человеке и его роли в обществе – как на макро-,так и на микроуровне – то есть, в его семье.
Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек
Цитата дня: «Умейте посмеяться над своими ошибками. Не принимайте себя слишком всерьез» (Сэм Уолтон).
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