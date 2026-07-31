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Три знака Зодиака, которым сегодня ни в коем случае нельзя желать зла другим людям
День негативной энергетики, в течение которого мы настолько утрачиваем собственную волю, что можем пойти на поводу у любых мошенников.
Велика вероятность зарождения негативных мыслей, от которых необходимо решительно избавляться, особенно если они касаются злых пожеланий другим людям.
Сегодня, 31 июля, вероятность зарождении негативных мыслей велика у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя желать зла другим людям.
Дева
Девы, если их всерьез разозлить, можно ожидать серьезной и не всегда адекватной, реакции. И плохими пожеланиями дело не ограничится, хотя они могут быть самыми неприятными. Звезды не советуют представителям знака вмешиваться в чужую жизнь даже таким — опосредованным — способом.
Козерог
Козероги не отличаются особой злобностью, зато «их отличает редкостная злопамятность — нанесенную им обиду они могут „пережевывать“ долго и тщательно. Вот и сейчас люди, которых покоробили недобрые пожелания Козерогов, удалятся от их жизни — скорее всего, навсегда.
Рыбы
Рыбы далеко не всегда являются добрыми мечтателями — они могут дать форы куда более агрессивным знакам Зодиака. Проклятия в адрес тех, кто им чем-то не угодил, представители знака в таких случаях не проговаривают про себя, а выкрикивают в лицо человеку, который посмел им не угодить.
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