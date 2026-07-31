Трамп подверг сомнению производство ракет Patriot в Украине — FT

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Ранее американский лидер публично обещал разрешить Киеву производить эти ракеты.

Об этом Трамп рассказал в интервью Financial Times .

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По словам президента США, Вашингтон пока только рассматривает возможность передачи Украине соответствующей лицензии.

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Трамп назвал Patriot чрезвычайно мощным оружием и отметил, что Соединенные Штаты должны осторожно относиться к тому, кому разрешают производить американские системы вооружения.

Заявление прозвучало только через два дня после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. После переговоров украинский лидер сообщил, что стороны обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и возможность совместного производства.

Зеленский также заявлял, что Трамп согласился предоставить Украине необходимые лицензии. Украинский президент провел переговоры с представителями компаний, производящих компоненты систем Patriot, и выразил надежду на запуск совместного производства.

Ракеты-перехватчики для Patriot производят американские оборонные компании Lockheed Martin и RTX.

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Еще в начале июля, во время саммита НАТО в Турции, Трамп публично заявил, что США позволят Украине производить ракеты Patriot и передадут необходимые технологии. Тогда он подчеркивал, что у Украины есть достаточные производственные и технологические возможности.

Система Patriot имеет критическое значение для защиты украинских городов от российских баллистических ракет. В то же время запуск производства в Украине потребует передачи технологий, договоренностей с американскими производителями и защиты предприятий от российских ударов.

Трамп заявил FT, что сейчас сосредоточен, прежде всего, на прекращении российско-украинской войны. По его словам, в ближайшие дни Украину должны посетить его представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале нового этапа сотрудничества с американской оборонной компанией Raytheon , которая будет помогать Украине наладить совместное производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

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