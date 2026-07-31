Магнитная буря 31 июля: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © Credits

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В пятницу, 31 июля, активность Солнца будет средней мощности. Ожидаемая магнитная буря будет иметь К-индекс 4.3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне, а геомагнитная активность остается тихой. Ученые не прогнозируют значительного увеличения скорости солнечного ветра в течение следующих дней.

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Магнитная буря 31 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.

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