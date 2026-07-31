В России сообщают о массированной атаке дронов: под ударом могли быть НПЗ и порт

Атака дронов на Россию / © из соцсетей

Реклама

Утром 31 июля в ряде регионов России сообщили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

Реклама

В Нижнекамске в Татарстане были слышны взрывы и работа российской ПВО. По предварительной информации, местный нефтеперерабатывающий завод начал сбрасывать давление из-за угрозы атаки.

Реклама

Также об атаке сообщают жители Каспийска в Дагестане. По их словам, целью беспилотников могло быть местный порт.

В Казани очевидцы также заявили о работе противовоздушной обороны. После взрывов в городе якобы вспыхнул пожар.

Кроме того, возгорание зафиксировали вблизи объекта Wildberries в Татарстане. По предварительным данным, пожар начался после атаки.

Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.

Реклама

Как мы писали, в ночь на 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались в районе нефтеперерабатывающего завода и состава маркетплейса Wildberries. На обоих объектах возникли пожары, а местные власти подтвердили удары по промышленным предприятиям. По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, взрывы также слышали в Московской области, а очевидцы публиковали видео со столбами дыма над Рязанью. Wildberries сообщил об эвакуации состава и временном прекращении его работы.

Новости партнеров