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В России сообщают о массированной атаке дронов: под ударом могли быть НПЗ и порт
В Татарстане и Дагестане местные жители сообщают о взрывах, работе противовоздушной обороны и пожаре.
Утром 31 июля в ряде регионов России сообщили об атаке беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.
В Нижнекамске в Татарстане были слышны взрывы и работа российской ПВО. По предварительной информации, местный нефтеперерабатывающий завод начал сбрасывать давление из-за угрозы атаки.
Также об атаке сообщают жители Каспийска в Дагестане. По их словам, целью беспилотников могло быть местный порт.
В Казани очевидцы также заявили о работе противовоздушной обороны. После взрывов в городе якобы вспыхнул пожар.
Кроме того, возгорание зафиксировали вблизи объекта Wildberries в Татарстане. По предварительным данным, пожар начался после атаки.
Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.
Как мы писали, в ночь на 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались в районе нефтеперерабатывающего завода и состава маркетплейса Wildberries. На обоих объектах возникли пожары, а местные власти подтвердили удары по промышленным предприятиям. По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, взрывы также слышали в Московской области, а очевидцы публиковали видео со столбами дыма над Рязанью. Wildberries сообщил об эвакуации состава и временном прекращении его работы.