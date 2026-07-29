- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1777
- Время на прочтение
- 2 мин
Рязань разрывают взрывы, над составом Wildberries и НПЗ столбы дыма, зацепило и Москву (фото, видео)
В России после атаки дронов снова вспыхнули масштабные пожары, хотя власти отчитываются, мол, отработали ПВО.
Ночью и утром 29 июля хорошие дроны атаковали в России город Рязань. По сообщениям местных пабликов, атакованно попали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries. В то же время Москва и Московская область находятся в состоянии воздушной тревоги.
Что известно о утренней атаке, читайте в материале ТСН.ua.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку на регион. По его словам, якобы сработали силы ПВО, но без последствий не обошлось. Вроде бы из-за падения обломков беспилотников на промышленных объектах в Рязани возникли возгорания.
OSINT-аналитики ASTRA сообщили о том, что под Рязанью после атаки горит логистический центр Wildberries. По их данным, вспыхнул сортировочный комплекс компании. Он расположен на территории Индустриального парка Рязанский в районе села Тюшево Рязанского муниципального района.
Кроме того, предварительно горит еще и Рязанский НПЗ, являющийся одним из крупнейших предприятий. Завод принадлежит «Роснефти» и способен перерабатывать более 17 млн. тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов России.
После ударов над городом взвились густые столбы черного дыма, а огонь охватил большие площади. Масштабы пожара хорошо видны на видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях.
Последствия атаки — фото, видео
Напомним, накануне Москву и область накрыла паника из-за новой атаки БПЛА. Из-за налета дронов жители Подольска сообщали о дыме над городом. Вспыхнул масштабный пожар — горел состав логистической компании 3PL (Third Party Logistics). Заметим, что рядом расположен склад Wildberries.