Рязань разрывают взрывы, над составом Wildberries и НПЗ столбы дыма, зацепило и Москву (фото, видео)

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

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Ночью и утром 29 июля хорошие дроны атаковали в России город Рязань. По сообщениям местных пабликов, атакованно попали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries. В то же время Москва и Московская область находятся в состоянии воздушной тревоги.

Что известно о утренней атаке, читайте в материале ТСН.ua.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку на регион. По его словам, якобы сработали силы ПВО, но без последствий не обошлось. Вроде бы из-за падения обломков беспилотников на промышленных объектах в Рязани возникли возгорания.

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OSINT-аналитики ASTRA сообщили о том, что под Рязанью после атаки горит логистический центр Wildberries. По их данным, вспыхнул сортировочный комплекс компании. Он расположен на территории Индустриального парка Рязанский в районе села Тюшево Рязанского муниципального района.

Кроме того, предварительно горит еще и Рязанский НПЗ, являющийся одним из крупнейших предприятий. Завод принадлежит «Роснефти» и способен перерабатывать более 17 млн. тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов России.

После ударов над городом взвились густые столбы черного дыма, а огонь охватил большие площади. Масштабы пожара хорошо видны на видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях.

Последствия атаки — фото, видео

Дата публикации 07:14, 29.07.26 Количество просмотров 27 Рязань под атакой дронов - вспыхнули пожары

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries.

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Напомним, накануне Москву и область накрыла паника из-за новой атаки БПЛА. Из-за налета дронов жители Подольска сообщали о дыме над городом. Вспыхнул масштабный пожар — горел состав логистической компании 3PL (Third Party Logistics). Заметим, что рядом расположен склад Wildberries.

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