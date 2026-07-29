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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1777
Время на прочтение
2 мин

Рязань разрывают взрывы, над составом Wildberries и НПЗ столбы дыма, зацепило и Москву (фото, видео)

В России после атаки дронов снова вспыхнули масштабные пожары, хотя власти отчитываются, мол, отработали ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Ночью и утром 29 июля хорошие дроны атаковали в России город Рязань. По сообщениям местных пабликов, атакованно попали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries. В то же время Москва и Московская область находятся в состоянии воздушной тревоги.

Что известно о утренней атаке, читайте в материале ТСН.ua.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку на регион. По его словам, якобы сработали силы ПВО, но без последствий не обошлось. Вроде бы из-за падения обломков беспилотников на промышленных объектах в Рязани возникли возгорания.

OSINT-аналитики ASTRA сообщили о том, что под Рязанью после атаки горит логистический центр Wildberries. По их данным, вспыхнул сортировочный комплекс компании. Он расположен на территории Индустриального парка Рязанский в районе села Тюшево Рязанского муниципального района.

Кроме того, предварительно горит еще и Рязанский НПЗ, являющийся одним из крупнейших предприятий. Завод принадлежит «Роснефти» и способен перерабатывать более 17 млн. тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов России.

После ударов над городом взвились густые столбы черного дыма, а огонь охватил большие площади. Масштабы пожара хорошо видны на видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях.

Последствия атаки — фото, видео

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries.

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries.

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Под Рязанью горит логистический центр Wildberries

Напомним, накануне Москву и область накрыла паника из-за новой атаки БПЛА. Из-за налета дронов жители Подольска сообщали о дыме над городом. Вспыхнул масштабный пожар — горел состав логистической компании 3PL (Third Party Logistics). Заметим, что рядом расположен склад Wildberries.

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Дата публикации
Количество просмотров
1777
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