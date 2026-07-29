"Штрафы до 5000 евро": украинка шокировала необычными правилами в Германии и рассказала правду

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Германия имеет имидж страны строгой дисциплины и высоких штрафов, но в повседневной жизни местные жители нередко пренебрегают этими правилами. На такие бытовые нюансы обратила внимание украинка, которая поделилась своими наблюдениями в соцсетях.

Об этом рассказала блогер Людмила Русина.

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Необычные штрафы в Германии

По ее словам, несмотря на значительные штрафы, многие запреты в стране остаются только на бумаге.

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«Законы в Германии постоянно нарушаются, несмотря на огромные штрафы. И меня это до сих пор не перестает удивлять. Во-первых, часы тишины. За их несоблюдение штрафы здесь достигают 5000 евро. Но я не раз слышала в своем доме не только стиральную машину в воскресенье, но даже дрель», — говорит Людмила.

Также сосед женщины уже несколько раз спрашивал, не мешают ли ей его кошки.

Другим моментом является сжигание мусора.

«На нашей предыдущей квартире летом регулярно стояла страшная вонь, когда соседи сжигали садовые отходы днем. Ни от кого не скрывая. А штрафы за это могут быть более 5 000 евро», — добавляет женщина.

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А еще большие штрафы в Германии могут заплатить те, кто не убирает отходы за своими собаками, а также выбрасывает мебель из окна без соблюдения правил безопасности.

Также в Германии не стоит бросать окурки на улицах.

«А еще — разжигание костра в лесу — за это штрафы здесь до 2 500 евро. И часто эти правила тоже не соблюдаются. И недавно я видела, как среди соснового леса разжигали такой костер, как когда-то в моем детском лагере, вплоть до облаков».

«Вишенкой на торте» есть ситуация, которую Людмила наблюдала из окна поезда. Когда поезд вез нетрезвых футбольных фанатов, мужчины выстроились и справили нужду прямо на путях.

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«Вот такая она, эта страна правил и законов. Но, несмотря ни на что, я не советую их нарушать, потому что регулярно слышу об огромных штрафах, которые находят здесь своих нарушителей», — добавила Людмила.

Украинцы за границей — последние новости:

Напомним, украинка Людмила Русина, проживающая в Германии, поделилась в TikTok наблюдением о местном быту: немцы регулярно выбрасывают старую мебель и хлам просто из окон и балконов многоэтажек.

Подобный способ утилизации вещей в стране законен, но требует строгого соблюдения правил безопасности — в частности, ограждения территории под домом и контроля специалистов. Впрочем, на практике эти требования соблюдаются не всегда.

А из-за новых законодательных инициатив Дональда Трампа украинские беженцы в США со статусом TPS от 22 июля 2026 года оказались под угрозой потери права на официальное трудоустройство.

По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, Федеральный окружной суд штата Массачусетс приостановил это решение, а окончательный вердикт ожидается до 5 августа. Дипломат отметил, что за неимением поддержки со стороны украинского правительства, правозащитников и собственной консолидации для украинцев создаются очень сложные условия, хотя большинство из них все равно не планируют возвращаться домой.

Судьба более 100 тысяч украинцев, находящихся в стране по программе TPS, окончательно решится ближе к осени, ведь текущий срок статуса истекает 19 октября.

Министерство внутренней безопасности США должно принять решение до середины августа: если его продлят, статус будет действовать еще 12 или 18 месяцев, а в случае отсутствия решения до 20 августа — программа продлится автоматически на полгода. При этом оформление документов остается платным и стоит $510 за первоначальное заявление и до $1030 за разрешение на работу.

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