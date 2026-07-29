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Поддержка Украины Сенатом США и подробности переговоров Зеленского и Трампа: главные новости ночи 29 июля 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 июля 2026 года:
В Сенате США договорились о голосовании за жесткие санкции против России: названа дата Читать далее –>
Сенат США приблизил принятие "адских санкций" против России: как проголосовали Читать далее –>
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Трамп отреагировал на встречу с Зеленским: "Все прошло очень хорошо" Читать дальше –>
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