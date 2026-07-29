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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Поддержка Украины Сенатом США и подробности переговоров Зеленского и Трампа: главные новости ночи 29 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сенат США

Сенат США / © pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 июля 2026 года:

  • В Сенате США договорились о голосовании за жесткие санкции против России: названа дата Читать далее –>

  • Сенат США приблизил принятие "адских санкций" против России: как проголосовали Читать далее –>

  • Зеленский встретился с более чем 60 сенаторами США: говорили о защите Украины от баллистики Читать далее –>

  • Сенаторы США назвали способ заставить Путина сесть за стол переговоров Читать далее –>

  • Трамп отреагировал на встречу с Зеленским: "Все прошло очень хорошо" Читать дальше –>

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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