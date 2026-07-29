Зеленский встретился с более чем 60 сенаторами США: говорили о защите Украины от баллистики

Зеленский и сенаторы / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне провел встречу с представителями обеих партий Сената США , к которой присоединились более 60 сенаторов.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

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По словам Зеленского, американские сенаторы высоко оценили результаты украинских военных на фронте и возможность Украины отвечать России на удары по мирным людям.

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Одной из главных тем переговоров стало усиление антибаллистической защиты Украины.

«Обсудили многие темы и прежде всего антибаллистическую защиту. Спасибо за готовность помогать», - отметил президент.

Зеленский также прокомментировал процедурное голосование в Сенате за законопроект о санкциях против России. Документ поддержали 86 сенаторов.

Президент подчеркнул, что голосование состоялось в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, длительное время работавшим над этим законопроектом.

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«Было честью присутствовать при подсчете голосов – 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал», – заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты и представителей обеих американских партий за поддержку Украины.

Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

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