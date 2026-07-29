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Зеленский встретился с более чем 60 сенаторами США: говорили о защите Украины от баллистики
Президент Украины подчеркнул, что усиление антибаллистической защиты стало одной из главных тем переговоров в Вашингтоне.
Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне провел встречу с представителями обеих партий Сената США , к которой присоединились более 60 сенаторов.
Об этом глава государства сообщил в своем обращении.
По словам Зеленского, американские сенаторы высоко оценили результаты украинских военных на фронте и возможность Украины отвечать России на удары по мирным людям.
Одной из главных тем переговоров стало усиление антибаллистической защиты Украины.
«Обсудили многие темы и прежде всего антибаллистическую защиту. Спасибо за готовность помогать», - отметил президент.
Зеленский также прокомментировал процедурное голосование в Сенате за законопроект о санкциях против России. Документ поддержали 86 сенаторов.
Президент подчеркнул, что голосование состоялось в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, длительное время работавшим над этим законопроектом.
«Было честью присутствовать при подсчете голосов – 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал», – заявил Зеленский.
Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты и представителей обеих американских партий за поддержку Украины.
Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями