Зеленський зустрівся з понад 60 сенаторами США: говорили про захист України від балістики

Зеленський і сенатори / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із представниками обох партій Сенату США, до якої долучилися понад 60 сенаторів.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

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За словами Зеленського, американські сенатори високо оцінили результати українських військових на фронті та спроможність України відповідати Росії на удари по мирних людях.

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Однією з головних тем переговорів стало посилення антибалістичного захисту України.

«Обговорили багато тем, і передусім антибалістичний захист. Дякую за готовність допомагати», — зазначив президент.

Зеленський також прокоментував процедурне голосування в Сенаті за законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Документ підтримали 86 сенаторів.

Президент наголосив, що голосування відбулося у день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який тривалий час працював над цим законопроєктом.

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«Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював», — заявив Зеленський.

Глава держави подякував Сполученим Штатам та представникам обох американських партій за підтримку України.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

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