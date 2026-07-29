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Зеленський зустрівся з понад 60 сенаторами США: говорили про захист України від балістики
Президент України наголосив, що посилення антибалістичного захисту стало однією з головних тем переговорів у Вашингтоні.
Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із представниками обох партій Сенату США, до якої долучилися понад 60 сенаторів.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.
За словами Зеленського, американські сенатори високо оцінили результати українських військових на фронті та спроможність України відповідати Росії на удари по мирних людях.
Однією з головних тем переговорів стало посилення антибалістичного захисту України.
«Обговорили багато тем, і передусім антибалістичний захист. Дякую за готовність допомагати», — зазначив президент.
Зеленський також прокоментував процедурне голосування в Сенаті за законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Документ підтримали 86 сенаторів.
Президент наголосив, що голосування відбулося у день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який тривалий час працював над цим законопроєктом.
«Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював», — заявив Зеленський.
Глава держави подякував Сполученим Штатам та представникам обох американських партій за підтримку України.
Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима