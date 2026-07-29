У Сенаті США готують нові санкції проти Росії: Зеленський розповів про важливий сигнал для Європи

Зеленський і сенатори / © із соцмереж

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт, який розглядає Сенат США, може стати суттєвою підтримкою України та важливим сигналом для європейських партнерів.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з американськими сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом, - пише Укрінформ.

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Зеленський подякував Сполученим Штатам за міцну двопартійну підтримку України та роботу, спрямовану на досягнення миру.

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За словами президента, єдиним дієвим інструментом впливу на Москву залишається посилення тиску. Він висловив сподівання, що підготовлений у Сенаті санкційний законопроєкт буде ухвалений і запрацює.

«Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює», — наголосив Зеленський.

Президент також поінформував сенаторів про постійні російські удари по українцях та американському бізнесу, який працює в Україні.

Окремою темою переговорів стало використання заморожених російських активів. Зеленський заявив, що кошти РФ мають спрямовуватися на захист від російського терору. Зокрема, сторони обговорили можливість закупівлі ракет для систем протиповітряної оборони Patriot коштом заморожених активів Росії.

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Перед зустріччю з президентом України Блюменталь і Вайтгауз поспілкувалися з українськими дітьми, яких вдалося повернути з Росії. Зеленський подякував сенаторам за увагу до проблеми викрадення українських дітей.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

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