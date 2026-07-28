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Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима
Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.
Україна та США обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного врегулювання війни.
Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Вашингтоні.
Зустріч Зеленського з Трампом — про що домовилися
Зеленський позитивно оцінив консультації в Білому домі та висловив співчуття американській стороні у зв’язку з непоправною втратою.
«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», — зазначив Зеленський.
Під час зустрічі ключову увагу приділили посиленню захисту українського неба та дипломатичним зусиллям для завершення війни.
«Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію — важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», — підсумував президент України.
Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини
Нагадаємо, Зеленський 28 липня прибув із візитом до Вашингтона. Головними фокусами поїздки стануть закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.
Раніше стало відомо, що 28 липня у Білому домі Трамп проведе окремі зустрічі із Зеленським та прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.