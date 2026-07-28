Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

Зеленський та Трамп / © Володимир Зеленський

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Україна та США обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного врегулювання війни.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Вашингтоні.

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Зустріч Зеленського з Трампом — про що домовилися

Зеленський позитивно оцінив консультації в Білому домі та висловив співчуття американській стороні у зв’язку з непоправною втратою.

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«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», — зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа 28 липня / © Володимир Зеленський

Під час зустрічі ключову увагу приділили посиленню захисту українського неба та дипломатичним зусиллям для завершення війни.

Зустріч Зеленського та Трампа 28 липня / © Володимир Зеленський

«Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію — важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», — підсумував президент України.

Зустріч Зеленського та Трампа 28 липня / © Володимир Зеленський

Зустріч Зеленського та Трампа 28 липня / © Володимир Зеленський

Зустріч Зеленського та Трампа 28 липня / © Володимир Зеленський

Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини

Нагадаємо, Зеленський 28 липня прибув із візитом до Вашингтона. Головними фокусами поїздки стануть закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

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Раніше стало відомо, що 28 липня у Білому домі Трамп проведе окремі зустрічі із Зеленським та прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

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