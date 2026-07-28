Південний ГЗК частково призупиняє роботу через атаки агресора на цивільні торговельні судна

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Чому це сталося?

Призупинення видобутку на Південному ГЗК стало вимушеною мірою, яку максимально відтермінували. Від початку повномасштабного вторгнення комбінат постійно працював в умовах низки критичних чинників: ворожі обстріли, перебої з енергозабезпеченням, стрімке зростання вартості логістики, запровадження європейського механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) і посилення квот ЄС на продукцію українського ГМК. У липні 2026 року до цих викликів додалося значне погіршення безпекової ситуації для морської логістики, яка проходить через українські чорноморські порти, повідомляється на сайті компанії.

Країна-агресор розпочала систематичні ракетні удари по міжнародних торговельних суднах. За даними з відкритих джерел, під удари потрапили щонайменше 12 цивільних кораблів, які прямували в українські порти. Серед постраждалих суден опинилися й ті, що перевозили продукцію української металургійної галузі.

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Дії агресора призвели до призупинення морського судноплавства в чорноморські порти України через побоювання судновласників щодо безпеки своїх екіпажів. Водночас як у портах, так і на складах Південного ГЗК накопичилося декілька суднових партій залізної руди, яка мала йти на експорт. Через неможливість накопичувати видобуту продукцію комбінат був змушений тимчасово призупинити роботу.

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Як призупинення роботи позначиться на працівниках?

Навіть за цих часів соціальна відповідальність залишається основою політики Південного ГЗК. З огляду на тимчасове призупинення видобутку, який планують відновити в серпні 2026 року, компанія залучить працівників до ремонтних і регламентних робіт.

Який вихід із ситуації?

Розв’язання цього питання потребує спільної та проактивної роботи української держави та міжнародних партнерів. Колектив Південного ГЗК звертається до Президента України, уряду, парламентарів. Деблокування логістичних маршрутів для українських чорноморських портів є надважливим завданням для сталої роботи не тільки гірничо-металургійної галузі, але і всієї української економіки. Закликаємо органи державної влади вжити максимальних заходів щодо захисту портової інфраструктури і торгівельних суден від ворожих атак. Експортно-орієнтовні галузі, як металургія чи аграрний сектор, не можуть повноцінно відвантажувати свою продукцію клієнтам без можливості використовувати морські порти держави. Це питання не тільки виживання окремих бізнесів, але і податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, постачання валютної виручки в країну, продовження комплексної допомоги, яку підприємства надають місцевим громадам і Силам оборони України.

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