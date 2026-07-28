Військовим можуть дати роки відстрочки: кого стосуватиметься нове правило

Відстрочка / © ТСН.ua

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Що довше військовий служив до підписання нового контракту та що більше часу провів на передовій, то тривалішою буде його відстрочка від мобілізації. За новою системою розрахунку після закінчення контракту можна отримати кілька років відпочинку.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Відстрочки після нового контракту — як працює правило

«Попередня служба впливає на тривалість відстрочки, яку військовий отримує після завершення нового контракту. Що довше ви служили до підписання нового контракту, то довшою може бути відстрочка. Її тривалість також залежить від виду контракту і часу виконання бойових завдань», — зазначили у міністерстві.

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Відстрочки після нового контракту / © Міноборони України

Для наочності в оборонному відомстві навели конкретний приклад розрахунку. Якщо військовий служить від 2022 року, а 2026 року підписує 10-місячний піхотно-штурмовий контракт і протягом 5 місяців бере участь у боях, підсумкова відстрочка становитиме 3 роки та 9 місяців (загалом 45 місяців).

Відстрочки після нового контракту / © Міноборони України

Схема нарахування пільгового періоду в такому разі має такий вигляд:

6 місяців — базова відстрочка одразу після завершення контракту;

24 місяці — по 6 місяців за кожен рік попередньої служби (від 2022 до 2026 року);

15 місяців — по 3 місяці за кожен місяць безпосереднього виконання бойових завдань (5 місяців × 3).

Відстрочки після нового контракту / © Міноборони України

Для отримання консультацій щодо умов та розрахунків за новими мотиваційними контрактами у Міністерстві оборони України закликають звертатися на спеціальну гарячу лінію за номером 1519.

Відстрочки після нового контракту / © Міноборони України

Відстрочки після нового контракту. / © Міноборони України

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні змінився порядок автоматичного подовження відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років. Відтепер система перевіряє інформацію за новим алгоритмом, що має підвищити точність підтвердження даних у державних реєстрах.

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Також Кабмін ухвалив рішення щодо відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть подавати документи на новий вид, не ризикуючи втратити вже наявний статус під час розгляду заяви.

Раніше юристи пояснили, у який момент виникає ризик призову та коли право на відстрочку поновлюється.

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