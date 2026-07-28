Побиття українців в Польщі: що загрожує затриманим нападникам

У Польщі суд вирішує долю затриманих, які напали на українську пару / © Фото з відкритих джерел

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Двом польським чоловікам, затриманим за підозрою у нападі на українську пару у Вроцлаві 26 липня, вже офіційно висунуто підозру в умисному побитті та застосуванні фізичного насильства на ґрунті національної ненависті. Наразі районний суд Вроцлава-Фабричної має протягом двадцяти чотирьох годин розглянути запит правоохоронців та обрати запобіжний захід.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач в коментарі «Укрінформ».

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Підозри та загроза ув’язнення

За словами представника прокуратури, правоохоронці вже провели детальний допит двох підозрюваних у цій резонансній справі. Зловмисники категорично не визнали своєї провини у скоєному злочині на ґрунті національної нетерпимості.

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Проте слідчі зазначають, що один із затриманих чоловіків надав детальні пояснення своїх агресивних дій під час допиту. Натомість його спільник обрав іншу тактику та повністю відмовився від надання будь-яких свідчень.

Пошуки третього співучасника

Водночас польські правоохоронні органи продовжують масштабні оперативні заходи, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників цього зухвалого нападу. Третій фігурант справи, який брав безпосередню участь у побитті, наразі переховується від правосуддя.

«Поліція вживає заходів для встановлення місця перебування і затримання підозрюваного», — наголосив Длубач.

Судді мають оперативно розглянути клопотання сторони обвинувачення щодо тимчасового арешту для вже спійманих зловмисників. Очікується, що найближчим часом місцева влада надасть нові деталі щодо перебігу розшукових дій.

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Напад на українців у Вроцлаві: останні новини

Нагадаємо, що місцеві поліцейські оперативно затримали двох чоловіків віком 27 та 45 років, які мають попередні судимості за різні правопорушення. Одного з фігурантів вдалося схопити завдяки блискавичній роботі контртерористичного підрозділу саме в той момент, коли він намагався терміново покинути територію міста.

Зі свого боку представники українського дипломатичного відомства висловили сподівання на максимально об’єктивне розслідування цього інциденту та притягнення винних до відповідальності. В українському Міністерстві закордонних справ також закликали окремих польських політиків утриматися від розпалювання ворожнечі, що може провокувати подібні акти насильства у суспільстві.

Згодом у польських ЗМІ з’явилася інформація, що одним із затриманих виявився відомий боксер та боєць змішаних єдиноборств із великим кримінальним минулим. За даними розслідувачів, цей нападник раніше відсидів десять років за ґратами, а його спільник є представником угруповання місцевих футбольних хуліганів.

Сам конфлікт спалахнув біля місцевого супермаркету лише через те, що агресивні молодики почули український акцент та вирішили з’ясувати національність дівчини. Після короткої словесної перепалки зловмисники підійшли до українців на вулиці та жорстоко побили хлопця та його супутницю.

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