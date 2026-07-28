Анджеліна Джолі вкотре звернула увагу світу до України лише одним промовистим жестом

Анджеліна Джолі

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вкотре привернула увагу світу до України, підтримавши фотографа Джайлза Дулі, який багато років документує наслідки російської війни.

Зірка публічно привітала британського фотодокументаліста з отриманням Міжнародної премії миру Тіпперері. Водночас вона звернула увагу своєї багатомільйонної аудиторії на його роботи, присвячені Україні. У добірці, яку поширила Джолі, зібрані світлини, зроблені в різні роки у містах і селах, що пережили війну. На них — евакуація цивільних, понівечені російськими атаками населені пункти, військові, медики, волонтери та звичайні українці. Саме ці кадри вже багато років допомагають іноземцям побачити справжню ціну війни. Нині ж робота фотографа отримала ще одне міжнародне визнання.

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«Різні фотографи можуть користуватися однією й тією ж камерою чи освітленням, або знімати один і той самий кадр. Але різниця полягає в душі людини за об’єктивом, у тих моментах, які вона вловлює і до яких її тягне — у тому емоційному зв’язку, який вона встановлює. Саме це мені подобається у фотографіях Джайлза», — зазначила Анджеліна Джолі.

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Джайлз Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Кадри з виставки / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Фотограф працює в Україні вже понад десять років. За цей час він створив два масштабні фотощоденники, до яких увійшли сотні документальних кадрів із різних регіонів країни. У них зафіксовані мирна Авдіївка до повномасштабної війни, евакуація людей з Бахмута, Ірпінь після російських атак, українські військові, медики центру Unbroken, фермери, волонтери та мешканці прифронтових міст. Окрему увагу він приділив Харкову, роботі саперів ДСНС, бригаді «Хартія», а також людям, які щодня живуть під загрозою російських обстрілів.

«Він сам пройшов через важкі випробування. Кажуть, що негаразди допомагають розвинути співчуття, і мистецтво Джайлза, безперечно, це підтверджує», — додала акторка.

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Підтримка фотографа з боку Джолі не випадкова. Акторка багато років займається гуманітарною діяльністю та співпрацює з Джайлзом Дулі у творчому просторі Atelier Jolie, де він є її радником із питань соціального впливу. Сам документаліст після тяжкого поранення в Афганістані повернувся до професії й нині вважається одним із найавторитетніших фотографів, які висвітлюють наслідки воєнних конфліктів.

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Робота Джайлза Дулі / © instagram.com/angelinajolie

Нагадаємо, Анджеліна Джолі неодноразово висловлювала підтримку Україні не лише словами. У 2022 році вона без попередження приїхала до Львова, де зустрілася з переселенцями та відвідала поранених дітей. А у 2025 році здійснила ще одну гуманітарну поїздку на південь України, побувавши у прифронтових громадах Херсонщини та поспілкувавшись із місцевими жителями, які живуть під постійними російськими обстрілами, та зізналася, якою є причина численних візитів.

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