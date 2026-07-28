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- Гламур
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Анджеліна Джолі вкотре звернула увагу світу до України лише одним промовистим жестом
Мільйони побачили українську реальність очима одного фотографа.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вкотре привернула увагу світу до України, підтримавши фотографа Джайлза Дулі, який багато років документує наслідки російської війни.
Зірка публічно привітала британського фотодокументаліста з отриманням Міжнародної премії миру Тіпперері. Водночас вона звернула увагу своєї багатомільйонної аудиторії на його роботи, присвячені Україні. У добірці, яку поширила Джолі, зібрані світлини, зроблені в різні роки у містах і селах, що пережили війну. На них — евакуація цивільних, понівечені російськими атаками населені пункти, військові, медики, волонтери та звичайні українці. Саме ці кадри вже багато років допомагають іноземцям побачити справжню ціну війни. Нині ж робота фотографа отримала ще одне міжнародне визнання.
«Різні фотографи можуть користуватися однією й тією ж камерою чи освітленням, або знімати один і той самий кадр. Але різниця полягає в душі людини за об’єктивом, у тих моментах, які вона вловлює і до яких її тягне — у тому емоційному зв’язку, який вона встановлює. Саме це мені подобається у фотографіях Джайлза», — зазначила Анджеліна Джолі.
Фотограф працює в Україні вже понад десять років. За цей час він створив два масштабні фотощоденники, до яких увійшли сотні документальних кадрів із різних регіонів країни. У них зафіксовані мирна Авдіївка до повномасштабної війни, евакуація людей з Бахмута, Ірпінь після російських атак, українські військові, медики центру Unbroken, фермери, волонтери та мешканці прифронтових міст. Окрему увагу він приділив Харкову, роботі саперів ДСНС, бригаді «Хартія», а також людям, які щодня живуть під загрозою російських обстрілів.
«Він сам пройшов через важкі випробування. Кажуть, що негаразди допомагають розвинути співчуття, і мистецтво Джайлза, безперечно, це підтверджує», — додала акторка.
Підтримка фотографа з боку Джолі не випадкова. Акторка багато років займається гуманітарною діяльністю та співпрацює з Джайлзом Дулі у творчому просторі Atelier Jolie, де він є її радником із питань соціального впливу. Сам документаліст після тяжкого поранення в Афганістані повернувся до професії й нині вважається одним із найавторитетніших фотографів, які висвітлюють наслідки воєнних конфліктів.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі неодноразово висловлювала підтримку Україні не лише словами. У 2022 році вона без попередження приїхала до Львова, де зустрілася з переселенцями та відвідала поранених дітей. А у 2025 році здійснила ще одну гуманітарну поїздку на південь України, побувавши у прифронтових громадах Херсонщини та поспілкувавшись із місцевими жителями, які живуть під постійними російськими обстрілами, та зізналася, якою є причина численних візитів.