Чому Анджеліна Джолі приїхала до України: стало відомо, що стоїть за поїздкою акторки

Анджеліна Джолі у Херсоні / © ТСН.ua

Стало відомо, з якою метою голлівудська зірка Анджеліна Джолі приїжджала до Херсона під час свого візиту в Україну та чому саме це місто стало ключовою точкою її поїздки.

Нові деталі про візит акторки до України у листопаді 2025 року поступово набувають контурів. Херсон не був випадковим вибором. Саме там, за словами людей із гуманітарного середовища, зосереджена робота медиків і волонтерів у складних умовах. Джолі шукала місце, де ситуація максимально наближена до реальності життя біля лінії фронту. Її поїздка готувалася за порадою тих, хто працює безпосередньо в полі. Окрему роль відіграла безпекова координація.

«Я зустрівся з нею в Лондоні перед поїздкою. Вона питала, куди їхати. Вона гуманітарна людина і хоче зрозуміти життя людей під час війни. Ми порадили Херсон, бо там працюють наші медики і можна було забезпечити безпеку», — розповів британський фотограф і гуманітарний діяч Джайлз Дулі, повідомляє медіа NV.

Анджеліна Джолі в лікарні у Херсоні / © suspilne.media

У місті вона намагалася побачити щоденну реальність без прикрас — від роботи служб до умов, у яких живуть місцеві мешканці. За словами очевидців, акторка уважно ставилася до всього, що відбувалося навколо, і спілкувалася з тими, хто працює на місцях.

«Багато людей писали мені після цього. Двоє знайомих військових сказали, що її присутність там, під захистом антидронових конструкцій, справді їх підтримала. Вона розуміла, що відбувається», — зазначає Джайлз Дулі.

