- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1217
- Час на прочитання
- 2 хв
Загиблу в моторошній ДТП блогерку поховали в закритій труні
Відома українська блогерка загинула в автомобільній аварії, не доживши всього декілька днів до свого 27-річчя.
У місті Самар на Дніпропетровщині 30 травня відбулася церемонія прощання з 26-річною блогеркою Vikunciy, яка загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомляє «Телеграф», опублікувавши відео з місця похорону.
Повне ім’я загиблої — Мирошніченко Вікторія Дмитрівна. Вона народилася 11 червня 1999 року та загинула 25 травня 2026 року, не доживши всього декілька днів до свого 27-річчя.
Прощання проходило у Самарському Свято-Миколаївському чоловічому монастирі.
Церемонія відзначалася особливою траурною атмосферою: труну обрали білу дерев’яну, але її не відкривали під час прощання. Очевидно, це було зумовлено тим, що Вікторія загинула у моторошній ДТП, після якої її автомобіль охопив вогонь.
Простір на місці прощання був оформлений у світлих тонах із великою кількістю білих та червоних троянд, квіткові композиції також розмістили біля місця поховання.
На цвинтарі зранку готували місце поховання та меморіальну зону з фотографіями й квітами. Очікувалося, що на прощання прийде багато людей.
Блогерка Vikunciy загинула в ДТП — що відомо
Нагадаємо, українська блогерка Vikunciy, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників, загинула в жахливій ДТП на трасі «Київ — Одеса». У Мережі з’явилося відео з місця автокатастрофи.
Автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала Vikunciy, врізався у бетонну стелу у Кіровоградській області. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини ДТП.
У Мережі побачили містичні знаки перед моторошною аварією, в якій разом з помічницею загинула відома українська блогерка Vikunciy. Підписники зірки Інтернету вказали на важливу деталь.