Загиблу в моторошній ДТП блогерку поховали в закритій труні

Блогерка Vikunciy загинула в ДТП / © із соцмереж

У місті Самар на Дніпропетровщині 30 травня відбулася церемонія прощання з 26-річною блогеркою Vikunciy, яка загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє «Телеграф», опублікувавши відео з місця похорону.

Повне ім’я загиблої — Мирошніченко Вікторія Дмитрівна. Вона народилася 11 червня 1999 року та загинула 25 травня 2026 року, не доживши всього декілька днів до свого 27-річчя.

Прощання проходило у Самарському Свято-Миколаївському чоловічому монастирі.

Церемонія відзначалася особливою траурною атмосферою: труну обрали білу дерев’яну, але її не відкривали під час прощання. Очевидно, це було зумовлено тим, що Вікторія загинула у моторошній ДТП, після якої її автомобіль охопив вогонь.

Простір на місці прощання був оформлений у світлих тонах із великою кількістю білих та червоних троянд, квіткові композиції також розмістили біля місця поховання.

На цвинтарі зранку готували місце поховання та меморіальну зону з фотографіями й квітами. Очікувалося, що на прощання прийде багато людей.

Нагадаємо, українська блогерка Vikunciy, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників, загинула в жахливій ДТП на трасі «Київ — Одеса». У Мережі з’явилося відео з місця автокатастрофи.

Автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала Vikunciy, врізався у бетонну стелу у Кіровоградській області. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини ДТП.

