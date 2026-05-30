Нардеп Богдан Кицак / © із соцмереж

Військовослужбовцям, які виконують найважчу та найнебезпечнішу роботу на передовій, обіцяють суттєво підвищити грошове забезпечення — рівень виплат штурмовиків на фронті може сягнути від 7 до 10 тисяч доларів.

Про це заявив народний депутат України Богдан Кицак на YouTube-каналі «Суперпозиція».

За словами Кицака, йдеться про створення однієї з найвищих оборонних зарплат у світі, що має стати ключовим фінансовим стимулом для захисників.

Парламентар уточнив, що фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі». У національній валюті сума щомісячного утримання таких військовослужбовців становитиме сотні тисяч гривень.

«Ключова мотиваційна частина в фінансовому аспекті для штурмовиків — які виконують найскладнішу роботу на фронті, їхня зарплата коливатиметься в районі до 400 тисяч гривень», — наголосив нардеп Богдан Кицак.

За словами народного обранця, розробка цього механізму фінансування вже перебуває на фінальній стадії. Офіційно про масштабне підвищення грошового довольства для українських військових планується оголосити в середині червня.

Нагадаємо, народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська вважає, що Україна потребує реформи мобілізації навіть на нинішньому етапі війни. Водночас, за її словами, для частини військовозобов’язаних, які уникають служби та перебувають у розшуку, такі зміни можуть виявитися «дуже болісними», оскільки держава застосовуватиме власні механізми впливу.

Під час засідання Кабінету міністрів 30 травня планують винести постанову про зміну низки процесів щодо бронювання. За словами нардепа Ярослава Железняка, основні зміни щодо бронювання закладені в проєкті постанови Кабінету міністрів.

