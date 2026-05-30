Нардеп Богдан Кицак / © из соцсетей

Реклама

Военнослужащим, которые выполняют самую тяжелую и опасную работу на передовой, обещают существенно повысить денежное обеспечение — уровень выплат штурмовиков на фронте может составить от 7 до 10 тысяч долларов.

Об этом заявил народный депутат Украины Богдан Кицак на YouTube-канале «Суперпозиция».

По словам Кицака, речь идет о создании одной из самых высоких оборонных зарплат в мире, что должно стать ключевым финансовым стимулом для защитников.

Реклама

Парламентарий уточнил, что финансовая мотивация будет касаться, прежде всего, бойцов штурмовых подразделений, которые находятся на «нуле». В национальной валюте сумма ежемесячного содержания таких военнослужащих составит сотни тысяч гривен.

«Ключевая мотивационная часть в финансовом аспекте для штурмовиков — выполняющих самую сложную работу на фронте, их зарплата будет колебаться в районе до 400 тысяч гривен», — подчеркнул нардеп Богдан Кицак.

По словам народного избранника, разработка этого механизма финансирования уже находится на финальной стадии. Официально о масштабном повышении денежного удовольствия для украинских военных планируется объявить в середине июня.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская считает, что Украина нуждается в реформе мобилизации даже на нынешнем этапе войны. В то же время, по ее словам, для части военнообязанных, избегающих службы и находящихся в розыске, такие изменения могут оказаться «очень болезненными», поскольку государство будет применять собственные механизмы влияния.

Реклама

Во время заседания Кабинета министров 30 мая планируют вынести постановление об изменении ряда процессов по бронированию. По словам нардепа Ярослава Железняка, основные изменения бронирования заложены в проекте постановления Кабинета министров.

Новости партнеров